Nicole Bahls celebra aniversário do namorado pouco tempo após cirurgia

Nicole Bahls decidiu fazer uma festa surpresa para o namorado Marcelo Viana pouco tempo após ter realizado uma cirurgia e surgiu de cinta

Na noite da última terça-feira, 10, Nicole Bahls fez uma festa surpresa para o namorado Marcelo Viana. Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou a mesa toda decorada com balões e doces.

"Dia de fazer um bolinho surpresa para comemorar a vida do meu Marcelo. Que Deus te cubra de bênçãos, saúde e paz. Te desejo toda felicidade do mundo, te amo", escreveu ela na publicação.

No vídeo, é possível ver que Nicole estava usando uma cinta e um dreno por baixo do vestido. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, ela passou por uma lipo lad há cerca de duas semanas.

Nicole também fez questão de fazer uma publicação se declarando ainda mais para o amado. “Obrigada, Papai do Céu, pela vida do meu amor, meu namorado especial, valioso e amoroso! Que a vida te traga saúde, paz, sucesso e toda a felicidade do mundo porque você merece tudo de melhor! Sou grata por cada momento ao seu lado e por compartilhar essa caminhada com alguém tão incrível. Amo gargalhar até doer a barriga, assistir filmes, dar carinho aos animais na sua companhia. Você chegou completando meu coração. Obrigada por embarcar em todas as minhas loucuras. Que venham muitos anos de alegria e conquistas juntos! Te amo", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Dieta

Nicole Bahls voltou a causar polêmica nas redes sociais, mas desta vez não com suas publicações envolvendo sua chácara no interior de São Paulo. Na manhã de terça-feira, 10, a apresentadora chamou a atenção ao anunciar que estava começando uma nova dieta. Elogiando a “simplicidade” da dieta, Nicole explicou que está consumindo apenas maçã e água.

Em conversa com a CARAS Brasil, o médico especialista em performance esportiva Dr. Rodrigo Schröder falou sobre a dieta adotada por Nicole e avaliou como perigosa para quem está disposto a segui-la. Segundo ele, o regime alimentar pode render problemas graves nos ossos, além de um grande desequilíbrio.

“Dietas extremamente restritivas como esta podem levar a sérias deficiências nutricionais, uma vez que não fornecem proteínas, gorduras essenciais, vitaminas e minerais necessários para o funcionamento saudável do corpo. Isso pode resultar em problemas como perda de massa muscular, problemas ósseos, desequilíbrios eletrolíticos, e até mesmo complicações cardíacas graves”, afirma o médico.