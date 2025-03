Nany People vibra com homenagem em Bloco pós-carnaval: 'Contemplar várias comemorações'

Nany People será homenageada em bloco pós-Carnaval; em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra homenagem e fala sobre a festividade

O Carnaval ainda não acabou para a icônica Nany People(59), a artista receberá uma homenagem mais que especial no Bloco da Mamma, um desfile que acontece na cidade de São Paulo neste sábado, 8, no Dia Internacional das Mulheres. Em entrevista à CARAS Brasil, a humorista vibra ao falar do evento e destaca relação com a festividade.

A cada edição, o Bloco da Mamma homenageia uma personalidade do universo artístico ou carnavalesco. Neste ano, Nany People será exaltada em um desfile repleto de emoção, humor e representatividade, onde ela afirma.

"Eu estou comemorando 60 anos de idade, 50 de palco, 40 de São Paulo e 30 de TV. Então, uma homenagem dessa, num bloco desse, que provém de pessoas que trabalham com arte, que fazem da arte o seu ofício, o seu sal da vida. Para mim, é um reconhecimento maravilhoso. Fiquei muito lisonjeada", confessa.

O Bloco da Mamma foi fundado em 2019. O desfile de 2025 conta ainda com performances eletrizantes que ficarão por conta dos artistas da Cia de Teatro Os Satyros, sob a direção dos padrinhos do Bloco, Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez.

O AMOR PELO CARNAVAL ESTÁ NO SANGUE

Nany People também prova que o amor pelo Carnaval é hereditário e menciona que sua mãe era uma apaixonada pela data. A atriz tem lembranças do feriado desde quando ainda era uma criança e abre o coração ao relembrar.

"O Carnaval faz parte da minha vida, minha formação cultural. Minha mãe era muito festeira e gostava muito. Me lembro que Carnaval é uma coisa cultural. Mamãe amava Carnaval e o sonho dela era desfilar em escola de samba", revela. "Mamãe adorava a vida. Então, a lembrança mais remota que eu tenho, é que no Carnaval a casa virava uma festa", finaliza a humorista Nany People.

