Maria Clara Gueiros posta clique raro do marido em data especial

A atriz Maria Clara Gueiros compartilhou uma foto do marido, Edgar Duvivier, e prestou uma bela homenagem ao comemorar seu aniversário

Maria Clara Gueiros chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro de seu marido. Nesta quinta-feira, 27, o artista plástico Edgar Duvivier completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem especial da amada.

"Hoje é dia do Edgar Duvivier. Dividir a vida com ele é garantia de tanta coisa! Tem um pouco de tudo: amor, inteligência, disponibilidade, cultura e, principalmente, humor. Com ele, qualquer assunto rende, desde a filosofia mais complexa, até as histórias mais comuns do dia a dia", começou a homenagem.

"Edgar é uma mistura de poeta com empreiteiro. Ele pode, ao mesmo tempo, mergulhar no universo de Camus, como subir numa escada improvisada pra ver o telhado da casa, passando de um universo ao outro com fluidez e elegância. A elegância displicente que só ele tem. A de quem toca um saxofone com beleza e sensibilidade de chinelo e camiseta. A Arte, em todas as suas manifestações, transborda de suas mãos e de sua imaginação. Tudo pode interessar a ele e nada parece ser um tabu. Quase tudo. Na verdade, só o que é exato lhe desinteressa. Tudo pode e deve ser questionado. Esse é um ensinamento diário que tenho ao lado dele", acrescentou a atriz e humorista.

Maria Clara completou o texto explicando a foto que escolheu para prestar a homenagem para Edgar. "Hoje ele entra numa nova década, com a maturidade dos seus anos de estrada e a cabeça de um menino e é com essa mistura fina que ele encanta a todo mundo que cruza seu caminho. Graças a Deus nossos caminhos se cruzaram. Parabéns, meu menino do Rio. Em tempo: essa foto foi tirada numa loja de material de construção e essa banheira estava em exposição na loja. Nada mais Edgar que isso!", finalizou.

Vale lembrar que Maria Clara Gueiros e Edgar Duvivier estão juntos há 14 anos, e decidiram viver em casas separadas. "A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E moro em um prédio. Ele estuda sax todo dia e precisa de um pé direito gigante para fazer as esculturas dele", contou a atriz em entrevista ao Otalab, do Splash.

Maria Clara Gueiros comove ao falar sobre morte do irmão

No último dia 12, Maria Clara Gueiros usou as redes sociais para falar sobre a morte de seu irmão mais velho, Bob. A atriz compartilhou uma foto dele em seu perfil e contou que mesmo com 11 anos de diferença, eles eram próximos.

"Meu irmão no sentido mais pleno que um irmão pode ser. Me ensinou tudo. De música, de Arte, da vida. Nossos 11 anos de diferença de idade nunca nos separaram. Pelo contrário, desde muito pequena ele me pegava pela mão e me mostrava o mundo. Toda a minha abertura pra Arte veio através dele. Por isso, falar do Bob é falar de mim mesma. Hoje uma parte de mim está indo embora no plano físico, mas tudo que ele me deixou de herança espiritual está pra sempre no meu coração, no meu trabalho e na minha alma (...)", disse ela em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

