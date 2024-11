Namorada de Benício Huck recebe 'parabéns' de Angélica ao abrir registros de festa surpresa

Após alcançar 200 mil seguidores no Instagram, a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, foi parabenizada por Angélica nas redes sociais

Na última sexta-feira, 22, a influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, usou as redes sociais para compartilhar registros da festa surpresa que recebeu em comemoração aos seus 200 mil seguidores. Na publicação, a jovem, de 16 anos, recebeu 'parabéns' da sogra, Angélica.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda mostrou que a comemoração contou com um bolo personalizado, balões e boas companhias. "Minha mãe fez uma surpresa pra mim e encomendou esse bolinho para eu comemorar meus 200 mil [seguidores]. Mesmo de dieta, esse bolo significa muito pra mim, e todos vocês fazem parte disso, então muito obrigada!!", iniciou.

"Tudo isso que eu estou vivendo é meu sonho, o que eu sempre quis, e eu fico tão feliz e grata por ter 200 mil pessoas junto comigo, me incentivando e me apoiando. Amo vocêssssss!", declarou a influenciadora, que recebeu uma mensagem carinhosa de Angélica. "Parabéns", escreveu a apresentadora, com emojis de palmas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Namorada de Benício Huck comemora conquista importante

A influenciadora digital Duda Guerra usou as redes sociais na última terça-feira, 19, para compartilhar uma notícia especial. Com apenas 16 anos, a namorada de Benício Huck, que é o filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, compartilhou que passou no vestibular.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Duda compartilhou que vai cursar publicidade e propaganda ao sair do ensino médio. "Oi, gente! Queria passar para dar uma notícia, porque sei que vocês torcem muito por mim. Como vocês sabem, eu estava estudando e fazendo provas de vestibular para passar em publicidade", iniciou ela, que contou que foi aprovada na Pontifícia Universidade Católica, no campus do Rio de Janeiro. "Saiu o resultado hoje. Eu passei, e estou muito feliz", comemorou.

Ela, que está no segundo ano do ensino médio, disse que pretende antecipar a conclusão do ensino médio e ingressar na faculdade no próximo ano. "Eu estou no segundo ano do Ensino Médio, porém eu pretendo fazer supletivo e já entrar na faculdade no ano que vem. Por isso eu estava me dedicando tanto para passar esse ano. Estou muito feliz", detalhou.

Na legenda do vídeo, escreveu: "Notícia importante! Passei pra faculdade que eu queria! Eu tenho ainda uma outra opção, mas a prova é só em dezembro. Estava estudando pra passar em publicidade e consegui".