Namorada de Benício Huck comemora conquista importante: 'Saiu o resultado'

A influenciadora digital Duda Guerra usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar uma notícia especial. Com apenas 16 anos, a namorada de Benício Huck, que é o filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, compartilhou que passou no vestibular.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Duda compartilhou que vai cursar publicidade e propaganda ao sair do ensino médio. "Oi, gente! Queria passar para dar uma notícia, porque sei que vocês torcem muito por mim. Como vocês sabem, eu estava estudando e fazendo provas de vestibular para passar em publicidade", iniciou ela, que contou que foi aprovada na Pontifícia Universidade Católica, no campus do Rio de Janeiro. "Saiu o resultado hoje. Eu passei, e estou muito feliz", comemorou.

Ela, que está no segundo ano do ensino médio, disse que pretende antecipar a conclusão do ensino médio e ingressar na faculdade no próximo ano. "Eu estou no segundo ano do Ensino Médio, porém eu pretendo fazer supletivo e já entrar na faculdade no ano que vem. Por isso eu estava me dedicando tanto para passar esse ano. Estou muito feliz", detalhou.

Na legenda do vídeo, escreveu: "Notícia importante! Passei pra faculdade que eu queria! Eu tenho ainda uma outra opção, mas a prova é só em dezembro. Estava estudando pra passar em publicidade e consegui".

Recentemente, Benicio Huck completou 17 anos e Duda Guerra fez questão de comemorar a data de uma maneira especial. Em suas redes sociais, ela se declarou ao namorado. Através de seu perfil no Instagram, Duda deu início às comemorações ainda na madrugada, fazendo uma declaração de amor para Benício

"Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi pra minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você, eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você. Quando a gente encontra a pessoa certa fica fácil demais de amar, e a nossa relação é assim, leve, gostosa, divertida. Que você seja sempre muito feliz, meu amor, quero estar com você para todo o sempre”, completou.

