Malvino Salvador curte passeio de lancha com a mulher e os filhos

O ator Malvino Salvador encantou os seguidores ao postar fotos curtindo o dia com Kyra Gracie e os três filhos, Ayra, Kyara e Rayan

Malvino Salvador usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para compartilhar alguns cliques de sua viagem ao lado de sua mulher e filhos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator aparece todo sorridente ao curtir um passeio de lancha com Kyra Gracie e os três filhos, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, e Rayan, de três. Além disso, ele apareceu curtindo uma apresentação do ator Marcelo Serrado e na companhia de outros amigos.

Ao dividir os registros, Malvino aproveitou para agradecer o carinho dos fãs com sua família e também desejou um bom ano novo para todos. "Feliz 2025! Curtindo com a família. Que tenhamos muita saúde para aproveitar nossos momentos por aqui! Obrigado pelo carinho que recebo por aqui de cada um", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens nos comentários. "Deus continue abençoando essa família linda", disse uma seguidora. "Linda família e abençoada", falou outra. "Todos lindos", comentou uma fã.

Vale lembrar que Malvino Salvador também é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Malvino Salvador e Kyra Gracie celebram 11 anos de união

Esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de amor ao ator. Em seu Instagram oficial, a ex-lutadora de jiu-jitsu publicou registros especiais em celebração aos 11 anos de união do casal.

"11 anos de união, amor e parceria! Três filhos e a realização de um sonho juntos: nossa família Gracie Salvador", escreveu a esposa de Malvino Salvador na legenda da postagem. O ator, por sua vez, também publicou uma homenagem à Kyra Grace na data comemorativa. "11 anos juntos e jiu-jitsu de presente!", declarou o ator. Veja as publicações!

