Mônica Benini celebra aniversário do filho mais velho com Junior: ‘Menino luz’

Mônica Benini compartilha foto rara para celebrar aniversário de seu primogênito, Otto, fruto do relacionamento com Junior Lima

Nesta terça-feira, 1º, Mônica Benini comemorou o aniversário de sete anos de seu filho mais velho, Otto, fruto de seu relacionamento com Junior Lima. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou uma foto rara ao lado do primogênito e compartilhou uma declaração emocionante para celebrar a data especial.

No Instagram, Mônica compartilhou um clique especial em que aparece de mãos dadas com Otto. Para preservar a privacidade do menino, ela decidiu não mostrar o rosto dele, que aparece de costas, admirando uma escultura em uma exposição. Na legenda, a influenciadora digital abriu seu coração em homenagem ao pequeno.

“7 anos desse menino que transformou minha vida de tantas formas que nem sei dizer. Que é feito de luz, doçura, amor (e mais um tantão de coisas). Que sorte a minha, que sorte a minha. Confesso que até hoje, quando o observo existindo e mostrando sua personalidade custo a acreditar que ele saiu de mim”, Mônica se derreteu por Otto.

“Um pedaço de mim. Um coração que bate fora do meu peito. Feliz vida pro meu menino luz! Viva o Otto! Viva!”, a influenciadora digital celebrou e recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que além de Otto, Mônica e Junior também são pais de uma menina chamada Lara, que está perto de completar três anos de vida.

É válido mencionar que recentemente, Mônica foi questionada sobre ter mais filhos após abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram: "Acho muito curioso o tanto que essa pergunta aparece. Toda caixinha de perguntas que abro, ela é a primeira. Não respondo nunca, porque sempre é a mesma pergunta", ela declarou e afirmou que não pretende ter mais herdeiros.

