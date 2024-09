Mc Mirella faz linda declaração para Dynho Alves em aniversário

Mc Mirella usou as suas redes sociais para fazer uma linda declaração para Dynho Alves, que está completando 29 anos de vida

Nesta quarta-feira, 4, Dynho Alves está completando 29 anos de vida. O famoso recebeu uma linda declaração da esposa Mc Mirella.

Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo romântico com o amado e o homenageou pela data especial. "Amor, feliz aniversário. Que Deus te abençoe imensamente todos os dias e continue te proporcionando coisas incríveis. São sete anos juntos, e esse ano o mais especial com nossa princesinha Serena, muita saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade e amor! Claro, também muito discernimento na sua vida em todos os âmbitos", começou ela.

Em seguida, Mirella relembrou momentos difíceis que já enfrentou ao lado de Dynho. "Óbvio queríamos ser perfeitos como todo casal quer ser, mas infelizmente não somos, já erramos, já falhamos, mas a vontade de querer acertar e fazer dar certo foi nossa melhor escolha quando decidimos nos dar uma nova chance e isso foi incrível porque junto veio nossa princesa tão esperada e tão amada Serena. Que trouxe serenidade e um novo sentido não só para nossa vida como casal mas sim pessoal. O sentido da vida está nas pequenas coisas e é isso que quis trazer e passar para você nessa viagem, conectados com a natureza, em paz, com nossa pequena e curtindo momentos incríveis. Em um lugar que será inesquecível para todos nós, tenho certeza. Memorável. Eu te amo e aproveite tudo! Com carinho, Mirella", concluiu.

Mirella e Dynho são pais da pequena Serena, de oito meses.

Desabafo

MC Mirella fez um desabafo para os seguidores sobre as mudanças que ela sentiu desde o nascimento de Serena, fruto do relacionamento dela com Dynho Alves. A cantora contou que não consegue ficar longe da menina sem que se preocupe demais com ela e apontou que é mais estressada desde o início da maternidade.

"Vou falar uma coisa para vocês: ter filho é um negócio 'babado', sabia? Porque eu não consigo mais ter a atividade que eu tinha antes, de não ligar para nada, sair, viajar, fazer o que eu quisesse sem a procupação de alguém depender de mim. Por mais que minha mãe e o Dynho me ajudem, a gente (mães) não fica em paz com criança, você que estar perto", desabafou a funkeira.

Mirella também pontuou que viajar se torna bem difícil, já que deseja ter a filha por perto e precisa se esforçar bastante para encontrar um local adequeado para Serena: "Eu vou viajar e eu quero levar ela. Fico procurando lugares legais para levar, só que assim, em todo lugar, eu fico imaginando os mil perigos que podem aparecer e desisto de levar. Vocês também são assim?", questionou a funkeira aos seguidores que também são pais.