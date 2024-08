Atualidades / Maternidade

MC Mirella desabafa sobre vida após o nascimento da filha: 'Mãe não fica em paz'

Mãe de Serena, MC Mirella desabafou sobre as novas preocupações que surgiram desde a chegada da bebê, fruto do relacionamento dela com Dynho Alves

MC Mirella - Foto: Reprodução/Instagram