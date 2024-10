Mari Bridi celebra aniversário da filha com Rafael Cardoso: “Meu universo”

Ela cresceu! Mari Bridi comemora os 10 anos de vida da filha mais velha, Aurora Cardoso, fruto de seu antigo casamento com Rafael Cardoso

A família de Mari Bridi está em festa! Nesta terça-feira, 1º, a influenciadora digital comemorou os 10 anos de sua filha mais velha, Aurora Bridi Cardoso, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Rafael Cardoso. Em suas redes sociais, ela compartilhou um álbum de fotos da primogênita e fez uma declaração especial.

Nos stories do Instagram, Mari Bridi mostrou que a família estava retornando de uma viagem especial após passar alguns dias em Fortaleza. Durante o trajeto de volta para casa, a mãe, o irmão e amigos cantaram parabéns para a menina em diversos momentos. Logo em seguida, a influenciadora fez uma homenagem à filha no feed.

Mari compartilhou um álbum com fotos e vídeos, desde os primeiros dias de vida da filha até momentos recentes, como passeios, viagens e até a pequena com o cabelo pintado de rosa, mostrando o quanto a menina já cresceu. Na legenda, a ex-atriz se declarou para sua primogênita com muito carinho e amor e comemorou a data especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@eumaribridi)

“Você é o meu universo todinho Aurora. Feliz Aniversário!”, ela escreveu e recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que a menina é fruto do antigo casamento entre Mari Bridi e Rafael Cardoso. Além de Aurora, eles também são pais de Valentim, que tem cinco anos. O relacionamento chegou ao fim em 2022 após 15 anos de união.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@eumaribridi)

Após a separação, Rafael Cardoso também se tornou pai de Helena Cardoso, fruto de seu atual relacionamento com Carol Ferraz. Recentemente, o ator surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado da namorada e da filha caçula em suas redes sociais. Sempre discreto sobre sua vida pessoal, ele se declarou com carinho.

Rafael Cardoso faz homenagem em aniversário da filha:

Rafael Cardoso iniciou a manhã desta terça-feira, 1, em clima de celebração! Por meio de suas redes sociais, o artista compartilhou uma homenagem especial de aniversário à filha, Aurora, que está completando 10 anos de vida. Em seu Instagram oficial, Rafael resgatou diversos momentos marcantes da herdeira e os reuniu em um vídeo.