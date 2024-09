Rafael Cardoso se declara para namorada e filha caçula: ‘Nunca solta minha mão’

Discreto, Rafael Cardoso compartilha um clique inédito de sua atual namorada com a filha caçula e se declara publicamente

Na manhã desta quinta-feira, 26, Rafael Cardoso usou as redes sociais para se declarar publicamente para sua namorada e filha caçula. Discreto sobre sua vida pessoal, o ator abriu uma rara exceção compartilhou um clique inédito da psicóloga Carol Ferraz, e da herdeira mais nova, Helena Cardoso, que tem 10 meses de vida.

Em seu perfil no Instagram, Rafael Cardoso compartilhou um registro de sua namorada com a filha caçula. No clique, as duas aparecem sorridentes e irradiando alegria: “Hoje o dia começa com agradecimento. Por nunca soltar minha mão, por ser porto, morada! Serem…. #Família #portoseguro #paz #morada”, o ator legendou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Nos comentários, Rafael também falou sobre o contato com os filhos mais velhos após receber questionamentos dos seguidores: “Lembrando pros amigos, que se não estou convivendo diretamente com meus outros filhos, não é porque não quero! Então parem de comentar asneiras no perfil nos comentários!”, o artista declarou.

“Se não gostou só deixa de seguir e siga seu caminho! Beijo a todos”, ele escreveu. Vale lembrar que além da filha caçula, Helena, que é fruto do relacionamento com a psicóloga, o ator tem outros dois herdeiros. Rafael também é pai de Aurora, de nove anos, e Valentin, que tem apenas seis anos, de seu antigo casamento com a influenciadora digital Mari Bridi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Rafael Cardoso fala do relacionamento com Carol Ferraz

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso falou sobre a polêmica envolvendo a gravidez de Carol Ferraz, com quem namora atualmente. Na época, os dois eram apenas amigos e viveram um affair: "Não sei como a Carol aguentou no meio desse turbilhão todo estar do meu lado [risos], brincadeira", iniciou.

"Hoje, estamos há seis meses juntos, morando juntos, dividindo a vida. É uma relação que foi construída. Sou pai da nossa filha e vou continuar sendo até morrer”. Em dezembro do ano passado, eles passaram a se aproximar e começaram a se relacionar. "Tínhamos uma relação muito boa, mesmo eu não estando com ela”, declarou o famoso.