Malvino Salvador e Kyra Gracie celebram 11 anos de união: 'Amor e parceria'

O ator Malvino Salvador e a esposa, Kyra Gracie, trocaram declarações especiais em celebração aos 11 anos de união do casal

Esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie usou as redes sociais no domingo, 3, para compartilhar uma bela declaração de amor ao ator. Em seu Instagram oficial, a ex-lutadora de jiu-jitsu publicou registros especiais em celebração aos 11 anos de união do casal.

Na sequência de imagens escolhidas por Kyra, ela aparece em clima de romance com Malvino Salvador. O carrossel de fotos foi finalizado com um clique do dia em que os dois subiram ao altar, em 2019, em uma cerimônia realizada em Fernando de Noronha, no Pernambuco.

"11 anos de união, amor e parceria! Três filhos e a realização de um sonho juntos: nossa família Gracie Salvador", escreveu a esposa de Malvino Salvador na legenda da postagem. O ator, por sua vez, também publicou uma homenagem à Kyra Grace na data comemorativa.

Por meio de seu Instagram oficial, o famoso compartilhou cliques especiais ao lado da companheira. "11 anos juntos e jiu-jitsu de presente!", declarou Malvino Salvador. As publicações rapidamente ganharam milhares de curtidas e comentários de internautas, que deixaram mensagens carinhosas aos dois.

"Aquele casalzão referência!", disse uma seguidora. "Lindos demais, parabéns! Felicidades sempre", desejou outra. "E os anos passam e o casal cada dia mais jovem", falou uma terceira.

Vale lembrar que Malvino e Kyra são pais de Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8 e Rayan, de 3. O ator ainda é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Malvino Salvador revela condição para voltar às telinhas

O ator Malvino Salvador abriu o coração e falou sobre sua carreira profissional fora da TV. Longe das novelas desde 2019, quando atuou em 'A Dona do Pedaço', o artista tem seguido na área de empreendedorismo como sócio de três empresas.

Atualmente, ele pode ser visto nas reprises de 'Cabocla' (2004) e 'Alma Gêmea' (2005), nas tardes da TV Globo. Em entrevista ao jornal 'O Globo', Malvino não escondeu a falta que sente de trabalhar nas telinhas.

No entanto, apesar da saudade, o ator revelou que possui uma condição para retornar à atuação; confira detalhes!

