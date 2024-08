Recém-casados, Luigi Cesar e Júlia Vieira usaram as redes sociais para mostrar detalhes do início da Lua de Mel e compartilhar sonho de infância; veja

Júlia Vieira e Luigi Cesar estão completamente apaixonados! Ambos se casaram no religioso na última terça-feira, 30, e deram iniciaram à lua de mel com muita empolgação. Agora esposa, a jovem de 21 anos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 1, para mostrar alguns momentos da viagem de avião em uma cabine de luxo.

Nos Stories do Instagram, Júlia compartilhou que fazer essa viagem era um dos grandes sonhos do amado, que possui forte paixão por aviação desde a infância.

"Já estamos nos nossos assentos, nossa casa nas próximas 24 horas. O que esse menino sonhou com esse momento vocês não estão entendendo'", disse ela sem relevar o destino. "Desde os meus cinco anos de idade, meu sonho era ser piloto. Desisti deste sonho, mas a paixão não acabou. Até hoje sei tudo de avião. E um dos meus sonhos é voar onde a gente está hoje. Eles têm quatro tipos de cabine, mas a gente pegou a melhor", completou o herdeiro de Cesar Filho eElaine Mickely.

A cabine em que o casal está é espaçosa e conta com cama e uma porta divisória para dar mais privacidade aos passageiros. "Dormi a melhor noite de sonho do último mês. Dormi oito horas seguidas, sem acordar. O que essa cabine é boa e confortável, vocês não estão entendendo. É uma coisa de outro mundo", elogiou Júlia, empolgada.

Saiba onde Luigi Cesar e Júlia Vieira passaram a noite de núpcias

Herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar, de 20 anos, escolheu um destino luxuoso para curtir a noite de núpcias com sua esposa, Júlia Vieira, de 21 anos. Os dois curtiram a cerimônia de casamento e a festa em uma fazenda no interior de São Paulo. Depois de curtirem bastante, eles viajaram até São Paulo para a primeira noite como marido e mulher.

Os dois ficaram hospedados por uma noite e um dia no hotel Palácio Tangará, localizado em bairro nobre da capital de São Paulo. Eles se hospedaram em uma suíte de luxo na cobertura do local e adoraram a experiência. O hotel 5 estrelas possui suítes que vão de valores de cerca de R$ 4 mil até R$ 33 mil a diária, dependendo do nível de sofisticação que os hóspedes podem escolher.

“Marido e mulher! O senhor e a senhora Cesar”, disse Luigi nas redes sociais. Porém, eles só ficaram algumas horas no hotel. Na noite de quarta-feira, 31, os dois já embarcaram para a lua de mel, mas ainda não revelaram qual é o destino da viagem a dois. Confira mais detalhes clicando aqui!