Saiba onde Luigi Cesar e Júlia Vieira passaram a noite de núpcias

Herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar, de 20 anos, escolheu um destino luxuoso para curtir a noite de núpcias com sua esposa, Júlia Vieira, de 21 anos. Os dois curtiram a cerimônia de casamento e a festa em uma fazenda no interior de São Paulo. Depois de curtirem bastante, eles viajaram até São Paulo para a primeira noite como marido e mulher.

Os dois ficaram hospedados por uma noite e um dia no hotel Palácio Tangará, localizado em bairro nobre da capital de São Paulo. Eles se hospedaram em uma suíte de luxo na cobertura do local e adoraram a experiência. O hotel 5 estrelas possui suítes que vão de valores de cerca de R$ 4 mil até R$ 33 mil a diária, dependendo do nível de sofisticação que os hóspedes podem escolher.

“Marido e mulher! O senhor e a senhora Cesar”, disse Luigi nas redes sociais. Porém, eles só ficaram algumas horas no hotel. Na noite desta quarta-feira, 31, os dois já embarcaram para a lua de mel, mas ainda não revelaram qual é o destino da viagem a dois.

Vale lembrar que Luigi e Júlia eram amigos e a relação foi se estreitando até virar um grande amor. Eles estão juntos há três anos e querem construir uma linda família. “Quando você tem certeza de que está casando com o amor da sua vida, que a família está abençoando você e que tem um Deus que cuidou desde o início do relacionamento, o coração não encontra motivos para você ficar nervosa, ter ansiedade e ter medo sobre alguma coisa”, disse a jovem.

Os dois são cristãos e seguem as orientações da igreja evangélica para os relacionamentos amorosos. "Ele me manda flores sem motivo, me elogia na frente de todos, e me fala, em média, 40 'te amo' por dia. Ele esperou quatro meses para me beijar pela primeira vez. Luigi ora por mim mais do que qualquer outra pessoa já orou. Luigi abre a porta do carro e nunca me deixa pagar a conta", disse ela recentemente.

