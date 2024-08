O ator Luigi Baricelli prestou uma bela homenagem para a esposa, Andreia Baricelli, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira (23)

Luigi Baricelli usou as redes sociais para comemorar o aniversário da esposa, Andreia Baricelli, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que está no ar na reprise da novela Alma Gêmea, da TV Globo, no Vale A Pena Ver de Novo, postou um vídeo com vários momentos especiais ao lado da amada e se declarou para a amada.

"Parabéns, meu amor! @andreiabaricelli, minha alma gêmea, a mulher que Deus colocou em minha vida para caminhar ao meu lado, dia após dia. Hoje, celebramos mais um ano juntos, e é incrível como você sempre me alcança na idade, com a mesma graça e beleza de sempre. Nosso amor é eterno, puro, e incondicional. É um laço que nada pode romper, um sentimento que cresce a cada desafio superado, a cada conquista compartilhada", disse ele no começo do texto.

"Você é uma verdadeira guerreira, capaz de enfrentar tudo com um sorriso no rosto e amor no coração. Sua força e determinação me inspiram todos os dias, e sua alegria ilumina nossas vidas. São 32 anos de uma jornada linda, na qual juntos construímos uma família que é nosso maior tesouro. A sua intuição sempre acerta, como se tivesse uma conexão direta com algo maior. O que você fala, é verdade, e isso sempre nos guiou no caminho certo. Que venham muitos mais anos ao seu lado, minha companheira de vida, minha eterna namorada. Te amo mais do que palavras podem expressar, e sou eternamente grato por tudo o que somos e por tudo o que ainda seremos juntos", finalizou.

Confira:

Luigi Baricelli chama atenção ao mostrar carro diferentão

Recentemente, Luigi Baricelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu carro diferentão. O ator, que mora nos Estados Unidos, comprou um veículo com design futurista, avaliado em R$ 430 mil.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou um vídeo exibindo o automóvel e brincou. "Está cada vez mais difícil cuidar da minha geladeira nova! Alguém aí tem alguma sugestão?", escreveu ele na legenda do Instagram. Confira!