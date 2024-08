Morando nos Estados Unidos, o ator Luigi Baricelli impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu carro novo

Luigi Baricelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira,1º, ao mostrar seu carro diferentão. O ator, que mora nos Estados Unidos, comprou um veículo com design futurista, avaliado em R$ 430 mil.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou um vídeo exibindo o automóvel e brincou. "Está cada vez mais difícil cuidar da minha geladeira nova! Alguém aí tem alguma sugestão?", escreveu ele na legenda do Instagram.

Nos comentários, os fãs opinaram sobre o veículo: "Que carro feio kkkkk, desculpa aí, Lu!", disse uma seguidora. "Irado esse carro", falou outro. "Uma nave espacial né", brincou um fã.

O carro de Luigi é um Tesla Cybertruck. O veículo elétrico, que pertence ao bilionário Elon Musk, é considerado ícone de tecnologia e "indestrutível". Além disso, segundo a empresa, o vidro do automóvel suporta o impacto de uma bola de beisebol arremessada a uma velocidade de 112 km/h.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Baricelli (@luigibaricelli)

Luigi Baricelli celebra conquista em aniversário de 53 anos

O ator e apresentador Luigi Baricelli usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma grande conquista. Através de seu Instagram oficial, o ex-galã da TV Globo revelou que completou seu segundo Triatlo no dia de seu aniversário de 53 anos.

Luigi, que vinha se preparando para o desafio, contou que não podia receber presente melhor que a vitória em seu novo ciclo de vida. "Finalizei meu segundo Triatlo. Muito obrigado a todos que me encontraram lá e estão me marcando nos stories cumprindo o desafio e me dando esse presente. Fico imensamente grato em saber que todos estão em movimento! Não poderia desejar um presente melhor", iniciou.

"Neste aniversário, quero compartilhar com vocês a importância da conexão interpessoal. Tudo isso é para trazer às nossas vidas um novo equilíbrio entre corpo e mente, reduzindo a insatisfação pessoal, diminuindo o estresse e aumentando nossa autoconfiança, resiliência e equilíbrio. Vamos em frente!", completou ele. Confira!