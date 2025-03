Lima Duarte celebra 95 anos em festinha surpresa ao lado da família

Aniversariante do mês, o ator Lima Duarte ganhou uma festinha antecipada da família em celebração aos seus 95 anos de vida

O ator Lima Duarte, que completará 95 anos de vida no próximo sábado, 29, ganhou uma festinha antecipada da família para celebrar a data especial. Por meio das redes sociais, Laura Jardim, neta do artista, publicou registros do evento organizado especialmente para o veterano.

Nas imagens, Lima aparece diante de uma mesa decorada com direito a diversos docinhos e um bolo enquanto os familiares cantam o famoso 'parabéns para você'. Bastante animado, o ator, que estava rodeado dos netos e bisnetos, foi filmado assoprando a vela.

Vale lembrar que o veterano está longe das telinhas desde 2022, quando esteve no elenco da novela 'Além da Ilusão', da TV Globo. Atualmente, ele vive de forma tranquila em seu sítio, localizado em Indaiatuba, interior de São Paulo.

Ativo nas redes sociais, Lima Duarte costuma compartilhar com o público que o acompanha alguns registros de seu dia a dia, além de publicar imagens antigas de seus trabalhos ao lado de grandes atores. Recentemente, o famoso resgatou uma foto rara de sua juventude com Laura Cardoso.

Lima Duarte celebra 95 anos de vida - Foto: Reprodução/Instagram

Lima Duarte diz que 'vive do passado'

O ator Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no dia 29 de março de 2024. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950. "Dos que estavam lá no primeiro dia, só tem eu vivo", comentou.

Ao longo de seu depoimento, o ator contou que as lembranças guardadas na memória são o que lhe dão força para seguir em frente; confira mais detalhes!

