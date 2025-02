Veja foto de Lima Duarte e Laura Cardoso quando eram jovens

Foto antiga de Lima Duarte e Laura Cardoso viraliza na internet. Compare a foto com a imagem atual deles

Uma foto antiga dos atores Lima Duarte e Laura Cardoso viralizou na internet nesta semana. A foto foi compartilhada pela equipe dele no Instagram e resgatou o fato de que os dois são amigos há muitas décadas.

Na foto, Lima e Laura apareceram quando eram bem mais jovens e também uma foto recente dos dois juntos. “Anos de juventude estão aí nos olhos de todo mundo. Ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida”, escreveram na legenda.

Nos comentários, os amigos famosos elogiaram os veteranos da TV. “Que dupla! Vocês são demais”, afirmou Milena Toscano. “Que foto histórica”, disse Miguel Falabella. “Coisa mais linda essas fotos. Amo muito esses dois”, comentou Thiago Fragoso. “Parecem irmãos”, disse Hugo Bonemer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lima Duarte (@limaduarte)

Lima Duarte diz que 'vive do passado'

O ator Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no dia 29 de março deste ano. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950; confira detalhes!

Leia também: Atriz que fez par com Lima Duarte deixou carreira no auge e se mudou para os EUA