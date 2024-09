Leandra Leal divide cliques inéditos em família ao comemorar aniversário

A atriz Leandra Leal compartilhou nas redes sociais várias fotos em família para comemorar seu aniversário de 42 anos e fez um reflexão

Leandra Leal completou 42 anos de vida neste domingo, 8, e celebrou a data especial nas redes sociais. Ela fez uma retrospectiva do seu último ano e encantou ao mostrar cliques inéditos em família e também de suas viagens.

Em alguns registros publicados no feed do Instagram, a atriz surgiu ao lado do marido, Guilherme Burgos, o filho do casal, Damião, que nasceu em agosto, e de Júlia, de 10 anos, sua filha com Alê Youssef, com quem ficou casada de 2010 a 2018.

"Fotos desse aniversário de coração pleno e colo cheio. Começando os 42 anos com muita esperança. Algumas fotos retrospectiva do ano em que dei a 41 volta ao redor do sol. Comecei na Turquia pedindo um filho. Meu ano 7, muito aprendizado, alguns desafios e um presente gigante de amor. Damião nasceu, a família está feliz e eu sou gratidão", escreveu a artista na legenda.

Em outro post, Leandra também postou outros momentos da sua vida e agradeceu as mensagens de felicitações que recebeu por seu aniversário. "Retrospectiva do ano 2. Agradeço todas as mensagens lindas de parabéns. A vida é bem melhor de mão dada", disse ela.

Confira as publicações:

Homenagem do marido

No dia que completou 42 anos, Leandra Leal ganhou uma homenagem do marido, Guilherme Burgos. Em seu Instagram, ele publicou uma foto inédita de Leandra com o filho caçula, Damião, no colo, e se declarou na legenda.

"É dia de Lelê e a natureza toda se alegra! É dia de festa em todos os lugares de bem. O presente mesmo é nosso (com a licença do clichê) por poder conviver com uma mulher tão incrível como você! A vida com arte de verdade. Ao seu lado eu vivo o que é ser pai e o que é querer ser uma pessoa melhor. Eu te amo e te desejo sonho bom, banho de mar, palco pleno, plateia lotada e casa cheia. Prosperidade e muitos aniversários a celebrar!", disse ele. Confira!