Kaká e Carol Dias celebram quatro anos da filha Esther

Kaká e a esposa Carol Dias usaram as redes sociais para celebrar os quatro anos da filha Esther e postaram muitas fotos da pequena

Nesta terça-feira, 8, é um dia de festa para Kaká e Carol Dias. Isso porque Esther, filha do casal, está completando quatro anos de vida.

Em sua conta no Instagram, a modelo compartilhou diversas fotos da pequena e se declarou. "Ela brilha, ilumina, transborda amor, alegria, graça, doçura, delicadeza, afeto… ela é tudo que eu sempre sonhei e muito mais! Filha amada, desejada, esperada, nós te amamos, te abençoamos todos os dias, te consagramos e bendizemos, agradecemos por sua vida não só todos os dias, mas por vários momentos no dia! Você será sempre a princesa da mamãezinha, joia rara, valiosa! Eu sempre estarei ao seu lado, serei seu colo, seu aconchego, seu refúgio e com quem você vai poder contar em qualquer momento. Feliz aniversário Tecah! Que o Senhor Jesus guie cada passo seu. Te amo infinito e além! Você sabe", escreveu a mamãe coruja.

Kaká também fez questão de homenagear a herdeira e publicou uma foto em que aparece ao lado da esposa e da filha. "Dia de celebrar a vida da minha Teca!! Presente de Deus!! Muito obrigado minha filha por me alegrar e me ensinar tanto. Você é muito querida e amada. Me comprometo a te ensinar, a cada ano da sua vida, a caminhar com o Senhor, não tenho dúvidas que é o melhor que posso fazer por você. O Senhor é contigo, e o papai também!! Te amo para sempre", escreveu ele.

Além de Esther, Kaká e Carol também são pais de Sarah, de um aninho. O ex-jogador ainda tem Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos do seu relacionamento com Carol Celico.

Carol Celicousou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Luca. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou 16 anos recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital postou várias fotos ao lado do filho, incluindo algumas de quando ele era criança, e prestou uma bela homenagem. "Lucas 16 | Meu primogênito, o primeiro amor, a descoberta da maternidade, ele que me mostrou e me ensinou tanto. Na verdade, ele me ensina até hoje, através dele tenho a oportunidade de enxergar muito, e de me tornar uma pessoa melhor a cada dia", começou.

"Meu filho, meu Luquinha, meu amor, parabéns! Eu te desejo hoje e sempre muitas e muitas bênçãos, no seu corpo, na sua mente, e na sua vida. Que você tenha experiências e histórias na vida que sejam tão fortes, completas e cheias de aprendizado e sonhos realizados. Estarei sempre orando e te abençoando, até a eternidade! Obrigada por ter me escolhido e que sejamos sempre como essas fotos do carrossel, cheios de abraços, sorrisos e muito amor. Conte sempre comigo. Te amo!", completou.