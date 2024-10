Ivete Sangalo celebra o aniversário de 15 anos do filho, Marcelo: ‘Impressionada’

Ele cresceu! Ivete Sangalo abre o coração em declaração especial para comemorar a chegada dos 15 anos de seu primeiro filho, Marcelo

Nesta quarta-feira, 2, Ivete Sangalo celebra a chegada dos 15 anos de seu primogênito, Marcelo Sangalo Cady, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady. Em suas redes sociais, a cantora se emocionou ao fazer uma declaração especial e contou estar “impressionada” com o crescimento e também com as habilidades do filho.

Através de seu perfil no Instagram, Ivete compartilhou um vídeo antigo em que o menino aparece brincando em uma fazenda, ainda pequeno. Na legenda, a cantora abriu o coração e celebrou a data especial, além de ressaltar o orgulho e o amor que sente pelo filho: “E então no dia 2 de outubro chegava a luz da minha vida!”, iniciou.

“Você Marcelo, meu filho, meu amor maior, meu presente incrivelmente especial. Ser sua mãe realmente me elevou e me jogou num lugar onde nunca havia estado. Me trouxe com todo seu amor a certeza de que a felicidade havia me escolhido”, Ivete se emocionou ao relembrar a chegada de seu primeiro herdeiro, Marcelinho, como é apelidado pelos fãs.

Na sequência, Veveta exaltou o adolescente: “Que coisa deliciosa é ver você crescer, mantendo sua gigante habilidade de amar, adquirindo a cada segundo novas experiências e habilidades que me deixam realmente impressionada e orgulhosa. Grande cara você meu filho! Que pessoa especial você é. A mamãe te ama além e infinito”, se derreteu.

“Nem contando todas as estrelas das milhares de galáxias daria o tanto que lhe amo. Seja feliz meu amor. Deus está contigo te trazendo saúde amor, realizações, prosperidade e muitas histórias pra contar. Você merece ser feliz e eu estarei ao seu lado sempre pro que der e vier. Te amo, meu vidão”, a cantora completou e emocionou os seguidores.

Vale lembrar que além de Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady também são pais de duas meninas, as gêmeas Helena e Marina, que têm apenas seis anos. Inclusive, recentemente a cantora levou as pequenas para acompanhá-la no Rock in Rio. Combinando os looks, as meninas deram um show de fofura e encantaram o público na rara aparição.

