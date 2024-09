Ivete Sangalo combina detalhe fofo com as filhas gêmeas

Para show no Rock in Rio, Ivete Sangalo chega ao local com as filhas gêmeas e um detalhe fofo nos looks das três chama a atenção

A cantora Ivete Sangalo agitou a plateia do Rock in Rio no final de tarde desta sexta-feira, 20. Ela levou o seu show para o festival de música no Rio de Janeiro e chegou ao local acompanhada de suas filhas gêmeas, Marina e Helena. Inclusive, os looks das três chamaram a atenção.

Ivete e as filhas usaram sapatos com detalhe combinando. As crianças usaram sapatos com detalhes feitos em pelinhos cor de rosa para combinar com a bota da mãe, que foi feita com o mesmo material, e esbanjaram fofura.

Ivete também contou com a companhia do filho mais velho, Marcelo, e do marido, Daniel Cady, durante o evento.

Ivete Sangalo manda recado para Eliana

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil . Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas.

"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais! Um cheiro", falou ela ao saber da notícia.