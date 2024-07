Isis Valverde celebra aniversário de Marcus Buaiz e se declara: 'Meu amor'

Isis Valverde usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário do noivo Marcus Buaiz e fez questão de se declarar para o amado

Nesta sexta-feira, 26, Marcus Buaiz completa 45 anos de vida. Como era de se esperar, Isis Valverde fez uma linda declaração para o amado.

Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece dando um beijão no noivo. Na legenda, a artista demonstrou todo seu amor.

"Meu amor, hoje completamos mais uma volta sua ao sol! Parabéns, que Deus te proteja, que seja lindo e que seja sempre nossa escolha! Te amo", escreveu ela. Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários.

"Vocês são muito lindos! Acho que se parecem… será possíve? Ou estou doida", escreveu uma internauta. "Parabéns a teu rei e felicidades mil a vocês", comentou outra.

Mais filhos?

A atriz Isis Valverde aproveitou o tempo livre em um voo, para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas pelo público que a acompanha.

Ao longo bate-papo descontraído, Isis foi questionada se deseja aumentar a família e ter mais filhos. Ela, que já é mãe do pequeno Rael, de cinco anos, fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Resende, está noiva do empresário Marcus Buaiz.

Sincera, a famosa contou que apesar de possuir planos, sua rotina atualmente é bastante corrida devido a carreira profissional. "Menina, não é que passa pela minha cabeça? Passa pela minha cabeça, mas estou com tanto projeto que agora que estou de férias não estou nem acreditando", explicou Isis Valverde.

Em seguida, ela explicou que em meio a tanta correria, acabou comendo glúten, do qual é intolerante, ao esquecer de ler o rótulo de um alimento. "Comi glúten ontem, depois vou contar meu relato. Por um segundo esqueci de ler o rótulo e comi o glúten, estou passando mal há três dias. Está muito sério, tinha esquecido o quanto passava mal", lamentou a atriz.