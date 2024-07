Isis Valverde abre o coração e revela se pretende ter mais filhos

Mãe do pequeno Rael, a atriz Isis Valverde contou se possui planos de aumentar a família com o noivo, o empresário Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde aproveitou o tempo livre durante a madrugada desta terça-feira, 23, em um voo, para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas pelo público que a acompanha.

Ao longo bate-papo descontraído, Isis foi questionada se deseja aumentar a família e ter mais filhos. Ela, que já é mãe do pequeno Rael, de 5 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Resende, está noiva do empresário Marcus Buaiz.

Sincera, a famosa contou que apesar de possuir planos, sua rotina atualmente é bastante corrida devido a carreira profissional. "Menina, não é que passa pela minha cabeça? Passa pela minha cabeça, mas estou com tanto projeto que agora que estou de férias não estou nem acreditando", explicou Isis Valverde.

Em seguida, ela explicou que em meio a tanta correria, acabou comendo glúten, do qual é intolerante, ao esquecer de ler o rótulo de um alimento. "Comi glúten ontem, depois vou contar meu relato. Por um segundo esqueci de ler o rótulo e comi o glúten, estou passando mal há três dias. Está muito sério, tinha esquecido o quanto passava mal", lamentou a atriz.

Vale lembrar que, recentemente, ela e o noivo decidiram remarcar a data do casamento, que estava previsto para acontecer em novembro deste ano. A informação é do portal Leo Dias.

A decisão do casal em adiar a cerimônia aconteceu após a mãe de Isis, Rosalba Nable, ser diagnosticada com câncer de mama. Segundo a publicação, a celebração da união deve acontecer no dia 3 de maio de 2025.

Mãe de Isis Valverde faz forte desabafo

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para dividir um longo desabafo com o público que a acompanha. Ela, que está em tratamento contra um câncer de mama, contou como tem se sentido desde que recebeu o diagnóstico da doença.

"Todas nós somos muitas mulheres. Umas muito jovens e apaixonadas pela vida. Outras vaidosas, imponentes e independentes. Algumas inquietas e barulhentas. Raras pensativas, sonolentas ou quase lentas. Mas nunca tão tristes", iniciou a mãe da artista em uma publicação no Instagram.

Em seguida, ela falou sobre continuar se mantendo forte mesmo em meio à tanta dor. Além do apoio familiar, a pedagoga também tem recebido carinho e acolhimento de internautas desde que revelou publicamente o diagnóstico; confira mais detalhes!