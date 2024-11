Irmã de Angélica recebe declaração da apresentadora: 'Sou grata'

Em seu aniversário, irmã de Angélica ganha homenagem da apresentadora na rede social; famosa postou cliques raros com Marcia Marbá

O aniversário da irmã de Angélica, a empresária Marcia Marbá, é nesta terça-feira,12, e a famosa encantou ao fazer uma homenagem para sua parceira da vida com fotos de momentos especiais ao lado dela.

Com um clique ao lado da mãe delas, a esposa de Luciano Huck abriu o álbum de lembranças ao lado da aniversariante. Em viagens, elas aparecerma curtindo e até Eva Huck, a filha mais velha da loira, surgiu nos registros.

"Pata, feliz aniversário! Sou muito grata por ter você como irmã, sempre trazendo amor, força e alegria. Que seu ano seja incrível, com muita saúde e tudo de melhor. Te amo muito e é uma alegria enorme estar nessa jornada da vida com você. Nós te amamos", declarou-se a artista. Nos comentários, Marcia respondeu: "Obrigada, Angel! Muito amor e muito carinho por você e esta família linda que você construiu! Te Amo".

Ainda nesta terça-feira, 12, Angélica encantou ao postar fotos da festinha de aniversário que fez para uma de suas cachorras. Com decoração e até bolo para pet, a famosa celebrou o primeiro ano de uma de suas filhas de quatro patas.

Afilhada de Angélica dá show de fofura ao completar seis anos

A afilhada de Angélica, a pequena Bella Marbá, completou seis anos de vida recentemente e a apresentadora encantou ao compartilhar fotos da menina, que é neta de sua irmã, a empresária Marcia Marbá.

Ao lado da garota, vestida com um look e festa e coroa de flores na cabeça, a loira apareceu sorridente no clique usado para abrir o álbum. No último registro, Bella Marbá surgiu abraçando a famosa e dando um beijo na madrinha. Veja as fotos aqui!

