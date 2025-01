Henri Castelli revela detalhes do aniversário da filha e faz confissão ao falar de paternidade

Filha de Henri Castelli comemorou aniversário com grande estilo; em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela as mudanças que a paternidade trouxe

O ator Henri Castelli (46) viveu um momento especial na noite de quarta-feira, 29, em São Paulo. Isso porque ele celebrou o aniversário de 11 anos da filha caçula, Maria Eduarda. A festa aconteceu em um espaço luxuoso e contou com decoração impecável. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela detalhes da celebração e faz confissão ao falar de paternidade.

O tema da celebração foi dos filmes de Harry Potter, mas apresentando um toque personalizado, contando com flores e tons de rosa. No evento, Maria Eduarda ostentou um vestido deslumbrante da estilista Lethicia Bronstein. O ator detalha sobre a noite especial.

"Foi muito linda. O ano passado acabou que a gente não fez nada porque ela quis fazer uma coisa em casa, fez uma festa de pijama. Esse ano foi uma coisa grandiosíssima! Tudo ela escolheu. Toda a decoração", confessa.

O ator revela o que achou mais marcante na festa:"E ela desceu das escadarias, umas escadarias enormes assim com fogos. Foi bem de uma maneira bem mágica, o momento mais especial para mim foi esse".

Dizem que um pai fica feliz com as conquistas dos filhos e parece que Henri Castelli concorda em muito com esta afirmação. O artista reforça sua alegria ao perceber o quão querida a filha é pelos colegas de escola.

"Eu não sei de onde surgiu tanta criança, todos os amiguinhos da escola, isso foi uma das partes que mais me chamou atenção e eu fiquei muito feliz porque ela estava incontrolável de alegria. Na pista de dança, ela escolheu 12 coreografias, inclusive, algumas coreografias da dança dos famosos que eu fiz. Ela quem escolheu as músicas e as coreografias. Isso foi uma parte bem legal, então foi um show à parte", afirma.

RESPONSABILIDADE É A PALAVRA

Castelli é pai de Lucas (18) fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana, e de Maria Eduarda, de 11 anos, da relação com a empresária Juliana Despírito. Henri declara que adora estar em família e eles têm uma ótima relação.

"É sempre bom estar perto da família, de quem a gente gosta e ama. Estou solteiro, mas a minha família continua sendo a mãe do meu filho, meu filho, a mãe da minha filha, minha filha, minha ex-sogra. Eles são a minha família, a gente não mora junto, mas se fala todos os dias", declara.

Henri confessa que, se pudesse definir a paternidade em uma palavra, seria responsabilidade, sendo essa a principal transformação em sua vida após o nascimento dos filhos. Castelli também revela que busca orientar os herdeiros.

"Sou um pai que tenta estar sempre presente, se não for fisicamente, mas atento a tudo que está acontecendo. Meu filho mora sozinho, de longe eu ajudo, quando eu estou perto, estou sempre com ele, vou lá visitar, com a minha filha a mesma coisa", declara.

"A gente nunca vai acertar como pai ou mãe, né? Sempre 100%. Nada vai chegar de graça na mão deles. É a responsabilidade que a paternidade me trouxe, da forma que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho que me concentrar mais nas coisas, que eu tenho que dar mais exemplos, dar bons exemplos e por aí caminha", finaliza o ator Henri Castelli.

