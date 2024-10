Helena, filha de Neymar, ganha mesversário com o tema Fadas

Amanda Kimberlly fez uma festinha com o tema de Fadas para celebrar os três meses de Helena, sua filha com o jogador Neymar

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly, completou mais um mês de vida e ganhou uma comemoração intimista com a família.

Em seu Instagram Stories, a modelo compartilhou algumas fotos da celebração, que teve o tema de fadas. Primeiro, Amanda mostrou a mesa de bolo e doces. O bolo era todo branco com várias fadinhas em cima. Além disso, os docinhos estavam todos em forminhas cor de rosa, para combinar com o tema.

Depois, Amanda fez questão de mostrar uma foto da pequena pronta para a festa. Helena surgiu sorridente com um vestido amarelo claro e repleto de flores.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 11 meses, com Bruna Biancardi. O jogador ainda pode ser pai de uma menina húngara de dez anos, mas o caso corre em segredo de Justiça.

Festa de Mavie

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já estão em clima de festa! Nesta sexta-feira, 4, o casal se hospedou em um resort luxuoso para celebrar o primeiro aniversário da filha, Mavie, na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que eles vão curtir alguns dias no local paradisíaco ao lado de amigos e familiares para comemorar a data especial.

Por meio dos stories do Instagram, Bruna explicou que ela e o namorado decidiram voltar a um resort que gostaram muito para comemorar o aniversário de Mavie. Após uma rápida visita ao local, a influenciadora revelou que resolveu voltar para passar mais dias e receber amigos e familiares para celebrar a chegada do primeiro ano de vida da filha.

"Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela", Bruna falou sobre a hospedagem, que conta com bangalôs luxuosos, piscinas, restaurantes, bar e uma área de praia exclusiva para família curtir com privacidade.