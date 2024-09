Gretchen revela motivo para ter se casado no dia do aniversário do marido

A cantora Gretchen completou quatro anos de casada com o músico Esdras Souza e comemorou a data especial se declarando para o amado

Gretchen usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 30, a cantora completou quatro anos de casada com o músico Esdras Souza e fez questão de se declarar para o amado.

No feed do Instagram, a famosa recordou algumas fotos do dia em que eles oficializaram a união e falou sobre a escolha da data. O casamento aconteceu no mesmo dia em que Esdras faz aniversário. "Há 4 anos atrás você @esdrasdesouza completava 48 anos. E eu escolhi esse dia do seu nascimento pra que fosse a data do nosso casamento. Assim sempre iríamos comemorar juntos nosso encontro de almas gêmeas", contou.

Em seguida, Gretchen parabenizou o marido pelo aniversário. "Parabéns e felicidades pelo seu aniversário meu amor. Mas muito obrigada por me fazer a mulher mais feliz e realizada desse mundo. São 4 anos de paz, amor, harmonia e união sólida. Amo você pra sempre", acrescentou. "Você é meu tudo. @esdrasdesouza Meu mundo. Meu sorriso é seu. Meus dias são felizes e únicos por sua causa. Feliz 4 anos", declarou ela em outro post.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen divide clique raro com o filho e presta homenagem

No último dia 23, Gretchen usou as redes sociais para celebrar o aniversário de seu filho, Gabriel Miranda. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do herdeiro e prestou uma bela homenagem para ele.

"Lindo demais né gente? Esse é o meu filho @gabrielmiranda_oficial. Ele tem tantas qualidades, tão companheiro, tão carinhoso e a palavra NÃO pra ele não existe. Sempre alegre e inteligente. Parabéns, meu filho. Felicidades. Muita saúde. E que Deus sempre te mantenha assim. Te amo", declarou. Veja a publicação!