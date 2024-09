A cantora Gretchen compartilhou uma foto com o filho, Gabriel Miranda, e escreveu uma bela mensagem para comemorar o seu aniversário

A cantora Gretchen usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu filho, Gabriel Miranda, completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 23, e ela fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do herdeiro e prestou uma bela homenagem para ele. "Lindo demais né gente? Esse é o meu filho @gabrielmiranda_oficial", começou ela, mostrando que é uma mãe coruja.

Em seguida, Gretchen falou sobre as qualidade de Gabriel e se declarou. "Ele tem tantas qualidades, tão companheiro, tão carinhoso e a palavra NÃO pra ele não existe. Sempre alegre e inteligente. Parabéns, meu filho. Felicidades. Muita saúde. E que Deus sempre te mantenha assim. Te amo", finalizou.

Nos comentários, o rapaz agradeceu a mensagem carinhosa. "Obrigado, mãe. Te amo demais!!!", escreveu ele.

Além de Gabriel, Gretchen também é mãe de Thammy Miranda, Décio Nascimento, Sérgio Aversani, Giullia Vitória Cezimbra e Valentina Miranda.

Gretchen e Esdras de Souza renovam votos no Rock in Rio

Na última quinta-feira, 19, Gretchen e o marido, Esdras de Souza, renovaram os votos do casamento de forma especial: diretamente no Rock in Rio! O casal, que completa quatro anos no próximo dia 30, chegou junto no festival.

Para a ocasião, a cantora optou por um vestido transparente vermelho e uma grinalda na mesma cor que o modelito. Eles celebrarão a união na mesma capela que os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovaram os votos.

Vale destacar que Gretchen se casou com Esdras em 2020, em Belém do Pará, e em novembro de 2021 fez uma segunda cerimônia, em Portugal, onde reside atualmente. A primeira renovação de votos do casal foi realizada em 2022, em Salinas (PA). Veja as fotos!