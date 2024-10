Gracyanne Barbosa posta clique da irmã caçula em data especial: 'Orgulhosa'

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã caçula, Giovanna Jacobina, que está fazendo aniversário

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para prestar uma homenagem especial para sua irmã caçula, Giovanna Jacobina, que está fazendo aniversário. Nos stories do Instagram, a musa fitness compartilhou uma foto da médica veterinária e escreveu uma bela mensagem.

"Dia da minha mana caçula, que eu tanto amo, admiro e desejo o melhor da vida. É tão lindo ver a mulher que você se tornou, fico tão feliz, orgulhosa e quero que saiba que estarei sempre aqui com você e por você, minha med gata maravilhosa. Deus te abençoe, te amo".

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa (Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa celebra nova fase em sua carreira

Recentemente, Gracyanne Barbosa passou um tempo em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participou da 60ª edição do maior torneio de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2024. Ao voltar ao Brasil, a musa fitness celebrou a nova fase de conquistas em sua carreira e contou que a viagem rendeu bons frutos.

"O mercado fitness americano é incrível e a visibilidade do meu trabalho fora do Brasil realmente me impressionou. O respeito e o carinho que recebi foram além do que eu esperava. Fui tão bem recebida e fiz tantos contatos. Já tenho algumas reuniões agendadas para o final desse mês", disse ela para a Quem.

E complementou: "Como eu sempre falo, amo o que faço, amo incentivar as pessoas a serem focadas nos seus objetivos, na sua saúde física e mental. Tudo na vida adquirimos com disciplina e foco, e minha jornada pelo universo fitness é exemplo disso", analisou.

Em outro momento, Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores ao revelar como seria seu corpo dos sonhos. Usando inteligência artificial, a musa fitness editou uma foto e deixou seu físico ainda mais definido e musculoso do que já é. Veja!