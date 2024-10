Gracyanne Barbosa celebra nova fase em sua carreira

Após retornar de uma viagem aos Estados Unidos, a influencer Gracyanne Barbosa celebrou uma nova fase de conquistas em sua carreira

Recentemente, Gracyanne Barbosa passou um tempo em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participou da 60ª edição do maior torneio de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2024.

Ao retornar ao Brasil, a musa fitness celebrou a nova fase de conquistas em sua carreira e contou que a viagem rendeu bons frutos.

"O mercado fitness americano é incrível e a visibilidade do meu trabalho fora do Brasil realmente me impressionou. O respeito e o carinho que recebi foram além do que eu esperava. Fui tão bem recebida e fiz tantos contatos. Já tenho algumas reuniões agendadas para o final desse mês. Como eu sempre falo, amo o que faço, amo incentivar as pessoas a serem focadas nos seus objetivos, na sua saúde física e mental. Tudo na vida adquirimos com disciplina e foco, e minha jornada pelo universo fitness é exemplo disso", disse ela para a Quem.

Documentário

O documentário de Belo, que está sendo produzido pelo Globoplay, deve agitar o mundo da música e das celebridades brasileiras. Isso porque a produção busca reunir pessoas importantes que passaram pela vida do pagodeiro, como por exemplo, suas ex-namoradas.

Gracyanne Barbosa, que se separou do cantor neste ano após uma suposta descoberta de traição com seu personal trainer, Gilson Oliveira, atual participante de A Fazenda 16, tomou uma esperada decisão sobre sua participação.

Ela foi convidada pela direção da série documental para prestar depoimento sobre o período em que viveu ao lado de Belo. Após pensar muito, a musa fitness decidiu que vai participar da produção, o que deve marcar um reencontro dos dois publicamente.

"Eu decidi falar porque nosso relacionamento faz parte de uma história linda, e também porque todos merecem saber mais do Marcelo Pires", afirmou ela em entrevista ao portal Leo Dias. A influenciadora digital negou que teria aceitado cachê para participar do projeto.

Segundo a musa, as conversas com a equipe do serviço de streaming da Globo ocorreram da forma mais natural possível. O cachê não foi pedido por ela e nem teria sido ofertado pelos envolvidos na obra de Belo.