Gracyanne Barbosa surpreende ao mostrar como seria seu corpo dos sonhos

Usando inteligência artificial, Gracyanne Barbosa mostra como seria seu corpo dos sonhos e impressiona; faça a comparação!

Na última segunda-feira, 14, Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores ao revelar como seria seu corpo dos sonhos. Usando inteligência artificial, a musa fitness editou uma foto e deixou seu físico ainda mais definido e musculoso do que já é. Nas redes sociais, a edição chamou atenção e gerou comparações com o corpo atual da fisiculturista.

Nos stories do Instagram, Gracyanne compartilhou o clique editado com inteligência artificial. Na imagem, a musa fitness exibe um abdômen mais definido e musculoso, ombros mais marcados, veias salientes e seios visivelmente maiores, como se tivesse colocado um novo silicone. Além disso, seu rosto aparece mais jovem, com a pele lisinha.

Na legenda, a ex-esposa de Belo se divertiu com a edição e revelou que aquele era seu corpo dos sonhos: "Se eu tivesse esse shape, seria um nojo (risos)”, ela declarou em tom de brincadeira. Claro que a edição gerou comparações e muitos seguidores aproveitaram para exaltar o físico da influenciadora fitness, que é sarada da cabeça aos pés.

Gracyanne Barbosa mostra como seria seu corpo dos sonhos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Gracyanne passou uma temporada em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde participou da 60ª edição do maior torneio de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2024. Ao retornar ao Brasil, a musa fitness celebrou a nova fase de conquistas em sua carreira e contou que a viagem rendeu bons frutos.

“O mercado fitness americano é incrível e a visibilidade do meu trabalho fora do Brasil realmente me impressionou. O respeito e o carinho que recebi foram além do que eu esperava. Fui tão bem recebida e fiz tantos contatos. Já tenho algumas reuniões agendadas para o final desse mês”; disse a influenciadora digital, que prometeu novidades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa vai participar do documentário de Belo?

O documentário de Belo, que está sendo produzido pelo Globoplay, deve agitar o mundo da música e das celebridades brasileiras. Isso porque a produção busca reunir pessoas importantes que passaram pela vida do pagodeiro, como por exemplo, suas ex-namoradas. Após pensar muito, Gracyanne Barbosa decidiu que vai participar da produção; saiba mais!