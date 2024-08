Gisele Bündchen comemora aniversário do filho mais velho de Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen comemorou o aniversário de 17 anos de John Edward Thomas Moynahan, filho mais velho de seu ex-marido, Tom Brady

Gisele Bündchenusou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. É que John Edward Thomas Moynahan, filho mais velho de seu ex-marido, Tom Brady, completou 17 anos de vida nesta quinta-feira, 22.

Nos Stories do Instagram, a modelo brasileira postou uma foto de quando o caro era criança e outra mais recente, e o parabenizou. "Feliz aniversário para esse querido que se tornou um lindo, gentil e incrível homem. Nós temos tanta sorte de te ter em nossas vidas. Te amo muito!", declarou ela.

Gisele e Tom foram casados por 13 anos e são pais de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. A modelo confirmou o fim do relacionamento com o ex-jogador de futebol americano em outubro de 2022 através de um comunicado nas redes sociais. "Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem."

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele", disse ela.

Confira:

Gisele comemora aniversário de filho de Tom Brady - Reprodução/Instagram

Gisele e John Edward Thomas Moynahan - Reprodução/Instagram

Tom Brady homenageia o filho

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady está em festa nesta quinta-feira, 22, por causa do aniversário do seu filho mais velho, John Edward Thomas Moynahan. Nas redes sociais, ele fez questão de comemorar a data especial com uma homenagem para o herdeiro.

"Feliz aniversário de 17 anos para o mais gentil, doce e atencioso garoto de 17 anos que eu conheço. Você é realmente uma bênção na minha vida e sou muito grato por vê-lo amadurecer e se tornar um jovem. Seu amor pela família, amigos, escola, atletismo, trabalho duro e dedicação a tudo que você coloca sua energia são apenas algumas de suas qualidades incríveis. Adoro passar cada minuto com você e valorizo ​​nosso tempo juntos", escreveu ele em um trecho. Confira a postagem completa!