Filho mais velho de Tom Brady rouba a cena em nova foto com o pai

Ele cresceu! Filho mais velho de Tom Brady completa 17 anos de idade e aparece enorme em novas fotos com o pai para celebrar seu aniversário

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady está em festa nesta quinta-feira, 22, por causa do aniversário do seu filho mais velho, John Edward Thomas Moynahan. Nas redes sociais, ele fez questão de comemorar a data especial com uma homenagem para o herdeiro.

Em um post no Instagram, Tom mostrou fotos com o filho, que roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu. Na legenda, o pai coruja elogiou o herdeiro e o parabenizou pelo aniversário.

"Feliz aniversário de 17 anos para o mais gentil, doce e atencioso garoto de 17 anos que eu conheço. Você é realmente uma bênção na minha vida e sou muito grato por vê-lo amadurecer e se tornar um jovem. Seu amor pela família, amigos, escola, atletismo, trabalho duro e dedicação a tudo que você coloca sua energia são apenas algumas de suas qualidades incríveis. Adoro passar cada minuto com você e valorizo ​​nosso tempo juntos. (Essas são todas as minhas coisas favoritas sobre você. Minha menos favorita é que você pode me vencer no um contra um agora). Eu te amo sempre e para sempre, feliz aniversário, pai", disse ele.

John é fruto do antigo relacionamento de Tom Brady com a atriz Bridget Moynaham. Além dele, o ex-atleta também é pai de Benjamin e Vivian, frutos da união com a modelo brasileira Gisele Bündchen.

Tom Brady e a filha em Paris

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady levou sua filha caçula, Vivian Lake, fruto do relacionamento com Gisele Bündchen, para curtir as Olimpíadas de Paris 2024. No dia 5 de agosto, eles foram vistos enquanto assistiam à final da ginástica, que teve a disputa entre Simone Biles e Rebeca Andrade.

Discreta, a jovem de 11 anos apareceu ao lado do pai enquanto prestava atenção em tudo o que acontecia durante a competição de ginástica artística direto da arquibancada. Vivian está em Paris com o pai há alguns dias e eles já acompanharam outras modalidades olímpicas ao longo da estadia na cidade.

Vale lembrar que a brasileira Rebeca Andrade foi a campeã na modalidade solo da ginástica na final das Olimpíadas de Paris e conquistou a medalha de ouro.