Casados desde 2000, Galvão Bueno e Desirée Soares compartilharam algumas intimidades durante o programa Sobre Nós Dois, do GNT

Casados desde 2000, Galvão Bueno e Desirée Soares têm várias histórias na memória. Na última terça-feira, 27, durante o programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT, o casal compartilhou algumas intimidades e contou como foi a primeira vez

Durante a atração, Galvão recordou que ele e a atual mulher estavam recém separados quando se conheceram. Ela havia encerrado sua carreira de modelo e comandava um telejornal em Londrina, no Paraná, onde ele foi comentar o pré-olímpico. “No dia seguinte mandei um monte de rosas para o camarim dela na televisão”, disse o narrador.

Segundo ela, a primeira vez do casal foi romântica. “Foi em São Paulo, em um lugar que não existe mais, onde Galvão morava (um hotel de luxo) e eu tremia porque ele é muito romântico, foi perfeito!”, disse Desirée.

“No dia seguinte viajamos para Nova Zelândia e Austrália e o bicho pegou. A viagem já estava marcada porque era a abertura da Fórmula 1, só que passamos o Carnaval na Nova Zelândia e depois embarcamos para a Austrália”, detalhou Galvão, que deixou a mulher surpresa com sua disposição. “Foi lindo. Eu assustei, viu! Que fôlego o garoto!”

Galvão Bueno curte praia na França ao lado da esposa

Após os Jogos Olímpicos de Paris, Galvão Buenopassou mais uns dias na França ao lado da esposaDesirée Soares. O casal visitou uma praia em Saint-Tropez para celebrar o aniversário da moça, que completou 55 anos.

No Instagram, o narrador esportivo compartilhou diversas fotos do momento. Em uma das imagens, ele surgiu usando apenas um shorts azul e branco enquanto segurava uma taça de bebida. Já Desirée apostou em um biquíni em tons de marrom. Ambos também usaram chapéu e óculos escuros para se proteger do sol.

"Bonjour, Brésil", escreveu ele, que significa "Bom dia, Brasil", em francês. "Pré aniversário de Desirée", completou Galvão, com um emoji de coração.