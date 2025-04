Em rara aparição com o filho, Dira Paes celebra os 17 anos do primogênito

A atriz Dira Paes emocionou os seguidores ao homenagear o filho mais velho, Inácio, em aniversário: "Privilégio ser sua mãe"

Nesta quarta-feira, 23, Dira Paes abriu um álbum de fotos nas redes sociais para celebrar o aniversário do filho , Inácio. Completando 17 anos de vida, o primogênito da atriz atualmente está morando fora do país.

"17 anos desse rapaz incrível, lindo, sensível e inteligente. Que privilégio ser sua mãe, Inácio, o nome que se fala sorrindo", iniciou Dira na publicação.

"Como eu me sinto realizada de ver você crescendo, conectado com a realidade, sem jamais deixar de sonhar. Quanto orgulho eu tenho em te ver explorando a vida e o mundo dessa maneira tão sagaz. Parabéns filhão", declarou a mãe coruja.

Ainda na postagem, a atriz aproveitou para relembrar que o nascimento do filho mais velho aconteceu justamente no feriado celebrado com devoção no Rio. "Dia 23 de Abril, dia de São Jorge Guerreiro, nasce Inácio prematuro e muito guerreiro também, foi neste dia em que conhecemos o amor mais verdadeiro de todos", finalizou Dira Paes.

Confira:

Maternidade

A atriz Dira Paes, de 55 anos, decidiu abrir o coração e desabafou sobre a sua experiência durante a maternidade. A artista, que é mãe de Inácio, de 17, e Martim, de oito, frutos do casamento com diretor de fotografia Pablo Baião, destacou que o período transformou a sua vida mais de uma vez.

“Para mim, a maternidade foi uma segunda chance na vida, como se você pudesse recomeçar e fazer melhor do que você fez. A cada filho, é como se eu tivesse uma chance de fazer melhor, de ir além de mim mesma e não tentar ser a super-heroína, mas tentar amar sem sufocar, ter limite porque tudo que é demais faz mal”, começou em entrevista à CNN Brasil.

E complementou: “Então a gente tem que saber dosar até o amor”, pontuou no evento São Paulo Fashion Week.

Além disso, Dira falou sobre corpo livre após desfilar no evento de moda. “Eu me considero uma mulher livre e a maturidade traz essa liberdade de você saber o que você gosta e sobre as suas escolhas também”, declarou

