Sthefany Brito abre o coração ao comemorar 14 anos com Igor Raschkovsky

Ao completar 14 anos ao lado de Igor Raschkovsky, seu marido e pai de seus filhos, Sthefany Brito abre o coração ao falar sobre a relação deles

A atriz Sthefany Britto está comemorando 14 anos ao lado do empresário Igor Raschkovsky, com quem tem os dois filhos, Antonio Enrico e Vicenzo. Nesta quinta-feira, 24, a famosa postou uma foto deles com os herdeiros e usou o registro em família para se declarar.

A irmã de Kaky Brito então abriu o coração e falou um pouco do relacionamento deles. A atriz contou que considera o esposo seu melhor amigo e compartilhou algumas coisas que ele faz com ela. É bom lembrar que eles se casaram em 2018. Um ano depois, o casal se separou por seis meses até reatar a relação e ter seus filhos.

"Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem!", começou dizendo.

"Obrigada por todos esses anos, todas as risadas, todas as minhas lágrimas que você enxugou, por chorar junto comigo, sentir a minha dor, estender a mão pra minha família, pelos nossos filhos, pelo seu amor com nossos cachorros, por toda sua preocupação com os meninos, pelos vinhos que você escolhe porque sabe que eu gosto, pelos chocolates que você traz num dia normal, pelas nossas risadas sem dizer nada, obrigada por todo cuidado com a gente, obrigada pelo nosso maior tesouro que é a nossa família… obrigada por ser você! Te amo e te escolheria muitas outras vidas! É só o começo e isso já é tudo que eu sempre sonhei! Que venham mais 14 anos e mais 14! Te amo meu amor", declarou-se.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito revela 'falha' em sua maternidade

A atriz Sthefany Britto compartilhou um momento de 'falha' de sua maternidade. Nesta segunda-feira, 07, a famosa mostrou o filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, brincando com uma fantasia e contou o que aconteceu depois.

Assim como muitas mães, a irmã de Kayky Brito preferiu deixar o primogênito com a roupa a ter que que enfrentar uma briga para ele tirá-la. Afinal, nessa fase, os pequenos às vezes apresentam dificuldade para obedecerem certas ordens, por isso, ela relatou sua 'falha' e contou o que fez. Saiba mais aqui!