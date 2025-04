Mãe de Ludmilla celebra aniversário da filha e lamenta saudade: 'Sabe o quanto eu queria'

A influencer e mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para pretar uma homenagem para a filha

A influencer e mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveirausou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para pretar uma homenagem para a filha, que está completando 30 anos. No texto, ela destacou o orgulho que sente por todas as conquistas da filha e revelou estar ansiosa pela chegada da neta, Zuri, que está sendo gerada por Brunna Gonçalves, esposa da artista.

"Hoje é um dia muito especial! E como é lindo chegar no dia de hoje e te ver conquistar tanta coisa, minha filha! Foram 30 anos que se passaram e as vezes nem eu acredito! Eu fecho os olhos e ainda lembro da minha menininha levaaada, correndo pela casa.. também penso muito naquela adolescente cheia de sonhos a serem conquistados!", iniciou.

Em seguida, declarou: "E quando eu abro os meus olhos, me deparo com essa mulher forte, inteligente, que conquistou o Brasil e agora tá conquistando o mundo a fora, parece que estou sonhando acordada! Eu te vejo com olhar mais orgulhoso dessa vida, por tudo o que vc se tornou! Vc é uma potência, um símbolo de força! E eu agradeço a Deus por me permitir estar de pertinho vivendo tudo isso ao seu lado! Não vejo a hora de contar pra nossa Zuri o quanto a mamãe dela é FODA!"

" Eu estou MORRENDO DE SAUDADES filha, você sabe o quanto eu queria estar com vc na data de hoje e sabe também o quanto eu quero q você comemore esse dia com toda a alegria e todo o amor pq você merece todas as comemorações do mundo! Que Deus em sua infinita bondade te abençoe todos os dias, te afaste de toda a maldade, que sua luz brilhe cada vez mais.. pq você é um dos meus maiores presentes dessa vida! Mamãe te ama muito", finalizou.

