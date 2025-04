Carol Celico posta cliques raros no aniversário da filha: 'Te amo'

A empresária Carol Celico comemorou o aniversário de 14 anos da filha, Isabella, com uma linda declaração nas redes sociais

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua filha, Isabella. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou 14 anos nesta quarta-feira, 23.

Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital postou em seu perfil oficial várias fotos da herdeira, incluindo de quando ela era ainda um bebê, e prestou uma bela homenagem. "Parabéns, Bellinha, Belloca, Pituca, Bebé! Hoje você começa um novo setênio. O início de um ciclo maravilhoso de desafios e conquistas! Que Deus te abençoe em todos os sentidos! Estarei do seu lado para tudo que você precisar...", disse ela.

"Obrigada por ter me escolhido para fazer esse papel tão importante na sua vida, te guiando e te amando. Te amo, minha filhota!", declarou a artista, que também é mãe de Luca, de 16 anos, e de Rafael, que fará 1 ano no próximo mês. O caçula é fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa.

Kaká também homenageou Isabella nas redes sociais. O ex-jogador postou uma foto ao lado da filha e a parabenizou com uma bela mensagem. "23.04. Dia de celebrar a vida da minha Bella!!! Parabéns filha amada e querida! 14 anos, sim, o tempo passa voando, mas é com alegria e colecionando momentos inesquecíveis ao seu lado filha!! Que Deus continue te abençoando e você veja o amor e cuidado do Pai te guiando e guardando todos os dias da sua vida. Que a presença de Deus seja seu melhor presente sempre! Te amo muito. Feliz aniversário!!!", escreveu ele.

Carol Celico se emociona ao comemorar mesversário do filho

A empresária Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos do mesversário do filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa. O menino completou 11 meses no último dia 15, e a influenciadora digital comemorou a data especial com um ensaio fotográfico.

"O último mesversário do Rafa! Como passou rápido… 11 meses de descobertas, sorrisos, aprendizados e muito amor! Escolhi que cada mês teria uma cor diferente um detalhe simbólico, mas cheio de significado. Cada cor representava uma nova fase do Rafa, um novo sentimento, um novo olhar sobre esse universo que é a maternidade. E nesse último mês antes do 1 ano, foi impossível não me emocionar. Ver o quanto ele cresceu, aprendeu e nos transformou", disse ela. Veja a publicação!

