Filha de Kamilla Salgado surge fantasiada em fotos de aniversário: 'Princesa'

Victoria, filha de Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio, roubou a cena ao surgir fantasiada de princesa para um ensaio fotográfico de aniversário

A ex-BBB Kamilla Salgadousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha caçula, Victoria Salgado Ambrósio. A menina, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Elieser Ambrósio, completou 1 aninho nesta quinta-feira.

Para comemorar a data especial, a famosa, que também é mãe de Bento Salgado Ambrósio, que tem 4 anos, recordou fotos do parto e escreveu uma bela mensagem. "Há um ano viramos 4! Você nasceu chorando, um choro forte! A gente brinca que você chorava e gritava ao mesmo tempo!", começou.

"Você chegou e logo mostrou que você já tinha seu espaço nessa família! Desde sempre mostrando quem é que manda kkkk olha mamãe se não for do meu jeito nada feito! Nossa princesa! Amo seu jeito carinhoso e sorridente! Amo até a sua brabeza! Amo tudo em você, minha neném! Minha caçulinha! Para sempre vou falar que você acabou de nascer! Olho pra você e ainda consigo sentir a sensação de você aqui dentro de mim!", acrescentou.

"Filha, feliz 1º aniversário! Que a sua vida seja repleta de amor, alegria, saúde, proteção, prosperidade, felicidade, paz! E tudo mais que você possa imaginar e sonhar! Te amamos muito! Seu pai e seu irmão te amam loucamente! E eu nem tenho palavras! Só sei te amar! Que você seja feliz hoje e sempre meu amor! Minha neném!", declarou.

Em outra postagem, Kamilla mostrou um ensaio que realizou com os filhos. Nas imagens, Bento e Victoria aparecem fantasiados de príncipe e princesa. "1 ano da Victoria! E o ensaio do smash the cake veio, tema de Princesa Aurora! Bela adormecida! (na ironia mesmo, pois são 1 anos também de noites agitadas, sem dormir direito) comemoramos a vida dessa princesa maravilhosa que somos apaixonados de todo nosso coração! Vicky, não sabemos como conseguimos viver tanto tempo sem você! Você é nossa alegria! Nossa luz! Te amamos sem fim!", se derreteu a mamãe.

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio se conheceram no BBB 13

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio participaram da 13ª edição do BBB. Na época, Kamilla era formada em administração e trabalhava como modelo. Ela foi uma das cinco pessoas pré-selecionadas para a Casa de Vidro da temporada, e por escolha do público, entrou para o reality.

Já Elieser foi um dos ex-participantes escolhidos para retornar à casa mais vigiada do Brasil. Ele já havia participado do BBB 10, e retornou ao reality ao lado de Kleber Bambam (BBB 1), Dhomini Ferreira (BBB 3), Fani Pacheco (BBB 7), Natália Casassola (BBB 8), Anamara Barreira (BBB 10) e posteriormente, Yuri Fernandes (BBB 12) que substituiu Bambam após sua desistência.

Não demorou muito para que os dois começassem a se envolver. O primeiro beijo do casal surgiu de uma brincadeira em que outros brothers fizeram Elieser beijar Kamilla com a boca suja de chocolate. Saiba mais!