A ex-BBB Kamilla Salgado comemorou o aniversário se quatro anos de sue filho, Bento, fruto de seu relacionamento o ex-BBB Elieser Ambrósio

A ex-BBB Kamilla Salgado usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho. Nesta quarta-feira, 25, Bento Salgado Ambrósio, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Elieser Ambrósio, completou quatro anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital, que também é mãe de Victoria, de 11 meses, compartilhou algumas fotos da festa de aniversário do filho, que aconteceu no fim de semana, e se declarou para o herdeiro.

"Há 4 anos você chegou na nossa vida e transformou todo o meu ser! Sou grata, feliz e não existem palavras que demonstram o tamanho do meu amor por você, Bento. Só quero que você seja feliz, tenha saúde e proteção! Meu menino abençoado! Seja feliz!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações. "Viva o Bentinho! Parabéns", disse uma seguidora. "Parabéns, príncipe lindo", escreveu outra. "Viva o Bentinho!! Que ele seja muito feliz em todos os dias da vida dele e que o Papai do céu abençoe sempre!", desejou uma terceira.

A festa de aniversário

Bento, aliás, ganhou um festão luxuoso para comemorar seu aniversário de quatro anos. A comemoração, que aconteceu em um buffet em São Paulo, teve como tema 'Hot Wheels e dinossauros', e o local foi decorado com muitas bexigas coloridas e objetos de corridas, como semáforos, bomba de combustível, bandeirinhas. O bolo e os docinhos também foram personalizados de acordo com o tema.

O aniversariante comemorou mais um ano de vida usando uma roupa de piloto de corrido, assim como sua irmãzinha. Já Kamilla optou por um vestido longo, enquanto Elieser usou um terno listrado e uma camiseta branca.

"E os 4 anos dele chegaram! Tanta coisa boa que rolou na festa, do jeitinho que ele queria: Hot Wheels e um toque de Dinossauro! Foi um sucesso!", escreveu a ex-BBB ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes da festa.