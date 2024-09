Filha de João Paulo, Jéssica Reis carrega amor do público e vive legado do artista

Nesta quinta, 12, fazem 27 anos que o cantor João Paulo morreu; sua filha, Jéssica Reis, tinha apenas 6 anos quando ele sofreu o acidente de carro

Jéssica Reis (31) tinha apenas 6 anos quando seu pai, o cantor João Paulo, morreu aos 37 em um acidente de carro em Franco da Rocha, no interior de São Paulo. Formada em medicina veterinária ela decidiu, há pouco mais de um ano, deixar a profissão do diploma para seguir carreira como cantora. O resultado? Agora, a artista acumula o carinho dos fãs da dupla de Daniel (56) e carrega seu legado.

Ao vasculhar os comentários das fotos e vídeos compartilhadas em seu perfil do Instagram —em que já acumula mais de 52 mil seguidores—, é fácil encontrar internautas a parabenizando, elogiando sua voz e demonstrando saudades de João Paulo .

"Não tive o privilégio de conhecer seu pai, mas tive a honra de conhecer você", escreveu um. "Amo você e a sua mãe", disse outro. "Gratidão pelo carinho de ganhar um abraço acolhedor. Seu pai certamente está orgulhoso de você", pontuou uma terceira.

Em entrevista concedida ao programa Altas Horas (Globo), a cantora afirmou que não tem muitas memórias de João Paulo, e que costuma matar as saudades do pai através de fotos e vídeos. Porém, foi ao receber o convite de Daniel que ela encontrou uma nova forma de estar próxima ao sertanejo.

Eterna dupla do artista, Daniel lançou o DVD Daniel canta João Paulo e Daniel – 40 anos de história, e convidou Jéssica para cantar ao seu lado. "[Ela] tem que estar no projeto representando o pai e conhecer esse legado que ele deixou com tanto carinho."

Jessica Reis e Daniel durante show | Foto: Reprodução/Instagram @jessicarenatadosreis

Juntos, os dois fazem diversos shows pelo Brasil homenageando o artista. Jéssica não esconde a felicidade de estar presente no palco e sempre deixa claro que é grata à oportunidade em suas redes sociais. "Gratidão a Deus, ao Daniel e as pessoas pelas experiências maravilhosas que a vida me proporcionou até o momento. Muito obrigada", escreveu recentemente em uma publicação.

João Paulo morreu em setembro de 1997 após sofrer um grave acidente automobilístico. Além da filha, ele deixou sua então esposa, Roseni Barbosa dos Santos Reis, e sua dupla, o cantor Daniel, que seguiu carreira solo e presta homenagens ao amigo até hoje.

