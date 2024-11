Fernanda Rodrigues exibe cliques raros ao comemorar aniversário de casamento

A atriz Fernanda Rodrigues completou dois anos de casada com Raoni Carneiro e comemorou a data recordando fotos da cerimônia

Fernanda Rodriguesusou as redes sociais para recordar um dia muito especial. Nesta segunda-feira, 4, a atriz completou dois anos de casada com o diretor Raoni Carneiro e fez questão de celebrar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu em Portugal e contou com a presença dos filhos do casal, Luisa, de 14 anos, e de Bento, de oito, além de vários amigos famosos, e comemorou.

"Dois anos desse dia! Ele ainda pulsa em mim… Só quem viveu sabe!!! Não comemoramos 1 ano, mas agora estamos comemorando em dobro! Que venham os próximos anos…", escreveu a artista, que está viajando de férias com a família.

Em entrevista para Otaviano Costa durante o quadro OtaLab, Fernanda Rodrigues contou detalhes do início da relação com Raoni. De acordo com ela, eles se conheceram anos antes, em 2005, quando deram início a uma amizade. "A gente tinha amigos em comum, então a gente convivia e foi ficando amigo. Começou de uma amizade. Ele fala que eu me apaixonei por ele na novela A Lua Me Disse (2005), e aí fiquei mandando mensagem, mas é mentira. Ele que se apaixonou por mim...", contou.

Fernanda Rodrigues curte viagem pela Espanha ao lado dos filhos

Na última sexta-feira, 1º, Fernanda Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem com os filhos. A atriz está curtindo alguns dias na Espanha e chamou a atenção ao mostrar registros de um passeio que fez com os herdeiros, Luisa e Bento, por Saragoça.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda mostrou alguns lugares que visitou com Luisa e Bento. Ela também postou um clique em que aparece com os dois agarrados em sua costa. "Amei você Zaragoza!", escreveu ela na legenda, contando o lugar que conheceu. Veja as fotos!

