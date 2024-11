Fernanda Rodrigues curte viagem pela Espanha ao lado dos filhos

Nas redes sociais, a atriz Fernanda Rodrigues abriu o álbum de fotos de sua viagem pela Espanha ao lado dos filhos, Luisa e Bento

Fernanda Rodriguesencantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ao compartilhar novas fotos de sua viagem com os filhos.

A atriz está curtindo alguns dias na Espanha e chamou a atenção ao mostrar registros de um passeio que fez com os herdeiros, Luisa, de 14 anos e de Bento, de sete, por Saragoça. Os dois são frutos de seu casamento com Raoni Carneiro.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda mostrou alguns lugares que visitou com Luisa e Bento. Ela também postou um clique em que aparece com os dois agarrados em sua costa. "Amei você Zaragoza!", escreveu ela na legenda, contando o lugar que conheceu.

Antes de visitar Saragoça, Fernanda foi para Madri com os filhos e em suas redes sociais, a atriz abriu um álbum de fotos encantadoras da passagem da família por pontos turísticos.

Fernanda Rodrigues relembra início de namoro com Raoni Carneiro:

Discretos em sua vida pessoal, Fernanda Rodrigues e o diretor Raoni Carneiro já somam 15 anos de relacionamento. Em entrevista para Otaviano Costa durante o quadro OtaLab, a atriz contou detalhes do início da relação.

De acordo com ela, eles se conheceram anos antes, em 2005, quando deram início a uma amizade. "A gente tinha amigos em comum, então a gente convivia e foi ficando amigo. Começou de uma amizade. Ele fala que eu me apaixonei por ele na novela A Lua Me Disse (2005), e aí fiquei mandando mensagem, mas é mentira. Ele que se apaixonou por mim. Depois a gente fez Negócio da China (2008) e, como eu não estava namorando nem ele, eu falei assim: 'Tá bom, agora vou te dar uma chance'", recordou. E o cupido do casal foi o diretor Roberto Talma (1949-2015).Saiba mais!

