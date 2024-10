Fernanda Montenegro se emociona ao ganhar festa simples para celebrar 95 anos

Para comemorar seus 95 anos, Fernanda Montenegro é surpreendida por colegas de elenco com uma festa simples e cheia de carinho

Na noite da última quarta-feira, 16, Fernanda Montenegro se emocionou ao ser surpreendida por colegas de elenco com uma festa em celebração aos seus 95 anos. Celebrando a data especial fazendo o que mais ama, a atriz pausou as gravações para cantar parabéns e comer um bolinho no set de filmagem de ‘Velhos Bandidos’.

Nas redes sociais, Fernanda apareceu em um vídeo sendo surpreendida pelos colegas de elenco, com buquês de flores e um bolo decorado com uma vela em sua miniatura, além de muitos docinhos. Emocionada com a surpresa, a atriz expressou sua gratidão e reverenciou os artistas que fazem parte do longa, incluindo Ary Fontoura e Bruna Marquezine.

Vale lembrar que o novo longa-metragem é dirigido por seu filho, Cláudio Torres. Além de participar da comédia do herdeiro, a atriz também marcou presença no filme ‘Ainda Estou Aqui’, atuando ao lado de sua filha, Fernanda Torres. Inclusive, a expectativa é que a narrativa brasileira com a veterana seja indicada ao Oscar de 2025.

“Acho que tem chance em Filme Internacional porque tivemos críticas deslumbrantes. É um filme importantíssimo, porque recupera uma mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que eu acho que o Brasil não conhece como deveria”, Fernanda Torres falou sobre as expectativas para a premiação em conversa com o Metrópoles.

Além disso, a atriz pode ser indicada para a categoria de Melhor Atriz. Curiosamente, a última vez que o Brasil esteve nessa categoria foi em 1999, com Fernanda Montenegro, pelo filme Central do Brasil. Questionada se fará justiça pela mãe, que perdeu a estatueta, Torres afirmou que se ela for indicada já será uma conquista e tanto.

Fernanda Montenegro revela como lida com a aproximação da morte:

Prestes a completar 95 anos, Fernanda Montenegro continua a todo vapor! Além de estar com diversos projetos cinematográficos por vir, a artista celebra seu legado em um tributo inédito do GloboPlay. Em um documentário, a atriz abriu as portas de sua casa, revisitou antigos trabalhos, detalhou as novidades e também refletiu sobre a proximidade da morte.

Com estreia marcada para a última quarta-feira, 16, Fernanda teve alguns dos trechos divulgados antecipadamente pela emissora. Entre eles, a veterana confessa que pensa em sua morte com frequência e que, apesar de não estar conformada, sabe que terá que partir: "A consciência da morte é constante, diária, a cada segundo”, disse.