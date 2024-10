Fernanda Montenegro revela como lida com a ‘aproximação’ da morte: “Vai vir”

Prestes a completar 95 anos, Fernanda Montenegro divide suas reflexões sobre a proximidade da morte em novo documentário do GloboPlay

Prestes a completar 95 anos, Fernanda Montenegro continua a todo vapor! Além de estar com diversos projetos cinematográficos por vir, a artista celebra seu legado em um tributo inédito do GloboPlay. Em um documentário, a atriz abriu as portas de sua casa, revisitou antigos trabalhos, detalhou as novidades e também refletiu sobre a proximidade da morte.

Com estreia marcada para a próxima quarta-feira, 16, Fernanda teve alguns dos trechos divulgados antecipadamente pela emissora. Entre eles, a veterana confessa que pensa em sua morte com frequência e que, apesar de não estar conformada, sabe que terá que partir: "A consciência da morte é constante, diária, a cada segundo”, disse.

“Não é se conformar, é tentar aceitar, porque vai vir. O que vamos fazer? Ninguém é eterno”, Montenegro reflete e resgata detalhes sobre sua família: "Eu sou de uma raça que dura muito. Meu pai com 90 e tantos dizia que queria chegar aos 100 anos, porque a vida é tão boa. Então eu tenho esses exemplos perto de mim” declara.

“São velhos duros que aguentaram muita coisa na vida e querem chegar aos 100. Eu sou uma mulher e de ofício. Um dia a gente vai sair desse planeta. Ou [a gente] vai ficar enterrado, ou vai subir pelas alturas e buscar outra transcendência”, Fernanda falou sobre suas crenças e também mencionou a morte de antigos amigos.

"Tem uma hora que você vê que já viveu a vida. É interessante que, com o passar dos anos, você se lembra de um amigo que já se foi, e só ele se lembraria dessa memória que você tem. De repente, bate um buraco de saudade dos que já se foram”, disse a artista, que lamentou a saudade em outro trecho divulgado pela emissora.

Ainda no documentário, Fernanda Montenegro deve revisitar seus melhores trabalhos e fala sobre as novidades, como a chegada de ‘Ainda Estou Aqui’, filme em que divide uma personagem com sua filha, Fernanda Torres, em diferentes épocas na vida da protagonista. Além disso, a veterana também deve estrear em ‘Velhos Bandidos’ com Ary Fontoura.

Fernanda Torres comenta sobre expectativas para possível indicação ao Oscar:

Filha de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres esteve em Nova York para a 79ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Durante o evento, a atriz comentou sobre a possibilidade do filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por ela e pela mãe, ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

No longa, dirigido por Walter Salles, a atriz dá vida à Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, vivido por Selton Mello. A mulher vê sua vida mudar radicalmente após seu marido ser exilado durante a ditadura militar: “Para uma atriz sul-americana, ser indicada já é uma vitória. Eu estou cotada nas shortlists, o que, para mim, já é milagre”, declarou sobre as expectativas.