Fernanda Machado posta cliques raros da mãe em data especial: 'Minha rainha'

A atriz Fernanda Machado postou cliques raros com a mãe nas redes sociais e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Fernanda Machado usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 22, dona Alenice Arrias Machado, sua mãe, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-la.

No feed do Instagram, a atriz, que está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', da Globo, compartilhou fotos ao lado da mãe e também dela com os netos, Lucca, de nove anos, e Léo, de quatro, seus filhos com Robert Riskin, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é dia da minha rainha! Parabéns, mãezinha! Feliz aniversário! Eu devo tudo a você! Obrigada por tudo que você é, e por tudo que você já fez e faz por mim, pelos meus filhos e por toda a nossa família! Obrigada por ter me ensinado o poder do amor!", disse Fernanda no começo do texto.

A atriz completou a homenagem falando da saudade que sente da mãe, já que ela atualmente mora nos Estados Unidos com sua família, enquanto os pais vivem no Brasil, e também se declarou. "Aproveita muito o seu dia! Saudade sem fim! Te amamos infinito, vovó Nice!!!! Milhões de beijos e abraços muito apertados!", finalizou.

Fernanda Machado encanta com foto em família

A atriz Fernanda Machado encantou seus seguidores ao exibir novas fotos com a família. Ela, que está no ar na reprise da novela Alma Gêmea, na Globo, fez uma publicação no Instagram para celebrar o aniversário do marido, o empresário Robert Riskin. Atualmente, eles moram nos Estados Unidos com os dois filhos, Lucca, de 9 anos, e de Léo, de 4.

"Obrigada por ser esse cara incrível que você é, um parceiro de vida sensível e gentil, o melhor pai do mundo para os nossos meninos, o amigo que todos amam ter por perto e o agente imobiliário número 1 de Montecito [cidade na Califórnia em que os dois moram], você é demais!", iniciou ela.

"Tenho certeza que seus pais estão lá de cima, acompanhando essa vida linda que você criou, e extremante orgulhosos de você! Me sinto tão feliz de dividir a vida com você, muito obrigada por tudo! Muito amor, luz, felicidades, saúde e muitos anos de vida pra você. Te amamos infinito! Fe, Lucca e Leo", encerrou. Veja a publicação!

