Atriz de Alma Gêmea, Fernanda Machado encanta com foto em família: 'Lindos'

A atriz Fernanda Machado encantou seus seguidores ao exibir novas fotos com a família. Ela, que está no ar na reprise da novela Alma Gêmea na Globo, fez uma publicação no Instagram para celebrar o aniversário do marido, o empresário Robert Riskin. Atualmente, eles moram nos Estados Unidos com os dois filhos, Lucca, de 9 anos, e de Léo, de 4.

"Obrigada por ser esse cara incrível que você é, um parceiro de vida sensível e gentil, o melhor pai do mundo para os nossos meninos, o amigo que todos amam ter por perto e o agente imobiliário número 1 de Montecito [cidade na Califórnia em que os dois moram], você é demais!", iniciou ela.

"Tenho certeza que seus pais estão lá de cima, acompanhando essa vida linda que você criou, e extremante orgulhosos de você! Me sinto tão feliz de dividir a vida com você, muito obrigada por tudo! Muito amor, luz, felicidades, saúde e muitos anos de vida pra você. Te amamos infinito! Fe, Lucca e Leo", encerrou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Que Deus abençoe a vida de toda sua família", disse uma. "Família linda que Deus abençoe vocês", reforçou outra. "Fernanda, que Deus proteja sua família e estamos esperando sua volta as telinhas", escreveu uma terceira pessoa. "Lindos", opinou mais um.

Fernanda Machado celebra 13 anos com o marido: "Escolha diária"

Em julho, a atriz e o empresário completaram 13 anos juntos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e se declarou. "13 anos compartilhando a vida! O amor é uma escolha diária, e nem sempre é um conto de fadas, nem sempre é fácil, exige cuidado, tempo, dedicação", afirmou. Leia mais!

