Fernanda Machado celebra 13 anos com o marido: "Escolha diária"

A atriz Fernanda Machado dividiu alguns cliques raros ao lado do marido, o empresário Robert Riskin, e se declarou ao comemorar a data especial

Fernanda Machado usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 24, ela completou 13 anos ao lado do marido, o empresário Robert Riskin, com quem tem dois filhos, Lucca, de 9 anos, e de Léo, de 4.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e se declarou. "13 anos compartilhando a vida! O amor é uma escolha diária, e nem sempre é um conto de fadas, nem sempre é fácil, exige cuidado, tempo, dedicação", afirmou.

"Nesses 13 anos, vivemos altos e baixos, alegrias e tristezas, mas seguimos firmes, fortes e juntos! Construímos muitas histórias e memórias, geramos dois seres humanos iluminados, e uma família unida. 13 anos depois, e ainda és a minha pessoa favorita no mundo! Eu amo compartilhar a vida com você! Amo-te para sempre", completou ela.

Afastada das novelas desde que decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família, Fernanda está no ar na reprise de 'Alma Gêmea, no 'Vale a Pena Ver de Novo', da Globo.

Confira:

Fernanda Machado impressiona ao mostrar flexibilidade

Recentemente, Fernanda Machado impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que aparece praticando yoga. Ao compartilhar os cliques no feed do Instagram, ela falou sobre a importância da prática.

"Feliz dia internacional da yoga!!! Namaste! Muita gratidão por essa prática que é terapia e cura diária pra mim, e pra muitas pessoas mundo afora. Ontem mesmo, eu estava escrevendo um capítulo no meu livro, contando como a yoga é uma prática sagrada pra mim, como o trabalho da respiração é terapêutico para o nosso sistema nervoso, e como o movimento é cura para o nosso corpo. Eu preciso de yoga todos os dias, não vivo sem! Muita gratidão por todos os meus professores de yoga que me guiam já há tantos anos. Thank you, thank you! Namaste!!!!", escreveu. Confira!