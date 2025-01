Felipe Ricca abre álbum de fotos com os pais, Adriana Esteves e Marco Ricca

Filho dos atores Adriana Esteves e Marco Ricca, Felipe Ricca reuniu os pais em seu aniversário de 25 anos; veja fotos

Felipe Ricca encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros da celebração de seu aniversário de 25 anos, completados na terça-feira, 21. Além da comemoração em família, o jovem revelou que curtiu o dia na praia e também andou a cavalo.

Em meio a sequência de cliques publicados, Felipe surgiu ao lado dos pais, os atores Adriana Esteves e Marco Ricca. O aniversariante ainda resgatou imagens de quando era criança para completar o álbum de fotos.

"21/01/2000", escreveu Felipe Ricca na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas de felicitações pelo aniversário do artista. "Lindeza, Lipe! Família linda que você tem. Parabéns pelos seus 25 anos", disse uma seguidora.

"Parabéns meu querido! Seja feliz e muito mais sucesso sempre e saúde!", desejou outra. "Feliz aniversário querido!", declarou a atriz e apresentadora Regina Casé.

Vale lembrar que Adriana Esteves possui redes sociais. Discreta em relação a vida pessoal, a atriz costuma fazer raras aparições em fotos compartilhadas por amigos famosos e familiares.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Adriana abriu o jogo e revelou o motivo para não aderir à 'onda digital'. "Acho que me geraria muita ansiedade e não posso ter mais do que já tenho. Seria um gatilho para eu sair do foco que preciso ter no meu trabalho e na minha família", disse.

Confira as fotos de Felipe Ricca em família:

Felipe Ricca destaca seu DNA artístico com carreira de ator

A arte, definitivamente, corre pelas veias de Felipe Ricca. Depois de período dedicado à música, o filho de Marco Ricca e Adriana Esteves se encontrou na atuação e segue o caminho dos pais. Há três anos estudando na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, estreou no audiovisual em Pedaço de Mim, série da Netflix. Próximo desafio? O remake da global Vale Tudo.

Em entrevista exclusiva à CARAS no Parque Natural Municipal da Cidade, no Rio, o artista falou um pouco sobre sua trajetória nas telinhas e revelou que não quer algo momentâneo; confira o bate-papo completo!

